¿Cuántos asistentes hubo en el Estadio Azteca en la pelea Julio César Chávez vs Greg Haugen?

El mundo del boxeo se cimbró hace 33 años, cuando Julio César Chávez, un icono del deporte en aquellos años se enfrentaba ante el estadounidense Greg Haugen en la cancha del Estadio Azteca, famoso ya por haber acogido años atrás los Mundiales de México 1970 y México 1986 donde Pelé y Maradona se volvieron legendarios.

A finales de 1992, Chávez derrotó a Marty Jakubowski en Las Vegas y la pelea en contra de Greg Haugen se comenzó a cocinar y el promotor del Gran campeón mexicano, Don King comenzó a maquinar y concretar junto al Consejo Mundial de Boxeo y promotores un pleito en el Estadio Azteca, que en primera instancia Chávez rechazó ante el temor de no cumplir con la expectativa y no lograr llenar el Azteca.

Pero Chávez es y era un imán del público mexicano, por lo que junto a la polémica entre ambos peleadores se hizo intensa la expectativa del combate y de acuerdo a registros de carácter oficial, habrían entrado al Estadio Azteca 132 mil 247 aficionados.

A lo largo de los años ha habido controversia por el número exacto de aficionados, si eran más de 132 mil o menos de esa cifra y posiblemente nunca exista un dato totalmete exacto, pues los métodos de control para contabilizar asistentes no era tan avanzado.

En la cancha y en zonas de la tribuna había inclusive sobrecupo, por lo que la historia se apega a los registros que de manera oficial se dieron y que los adopta una de las páginas con más credibilidad en el boxeo que es Box Rec, que apunta que hubo 132 mil 247 aficionados, el cual rescata además del informe oficial de aquellos años.

Julio César Chávez y su donación de 5 mil boletos

Para esa pelea, Chávez hizo entrega de cerca de 5 mil boletos a manera de donación para asistentes que no podrían pagar un boleto y con diferentes situaciones de riesgo.

En la pelea eran tal la asistencia que además en su camino del vestidor al ring, tardó 12 minutos caminando y luchando ante la gente que quería tocarlo y verlo cerca. Una situación sin control que en nuestros días sería caótica por las fotos que todo mundo buscaría tener.

Chávez camino junto a sus hijos pequeños Omar Chávez y Julio César Chávez Jr, lo que hizo más complejo el momento, pero también lleno de anécdotas.

20 Feb 1993: Julio Caesar Chavez throws a punch at Greg Haugen during a fight. Chavez won the fight. Mandatory Credit: Holly Stein /Allsport|GETTY IMAGES

Chávez y Greg Haugen, escribieron gran noche de boxeo para la historia

La noche del 20 de febrero, Chávez hizo la hazaña junto a Greg Haugen de llenar el Azteca y en el quinto round el mexicano derrotó al invasor y desafiante Haugen a quien ya le habían advertido que le iban a "arrancar la cabeza" por estar de hablador previo a la pelea, señalando que el récord del mexicano hasta ese entonces de 84 victorias con 71 nocauts lo había logrado al vencer solamente a taxistas, minimizando la calidad.

Las declaraciones posteriores a la victoria de Chávez sobre Haugen en el Azteca

“Lo intenté muchas veces, pero Julio es un peleador muy fuerte, es impresionante su fuerza y puedo decir que los taxistas que ha enfrentado fueron muy fuertes”, acotó el extranjero Greg Haugen que hasta ese entonces reconoció al azteca.

“Merecía ser castigado de esa forma por la cantidad de insultos. Le demostré que no pelea con taxistas, sin embargo, Haugen es valiente y fuerte. Cumplí con lo prometido, me preparé muy bien, lo hice como nunca y el público quedó satisfecho”, afirmó el Gran campeón mexicano.