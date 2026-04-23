ÚLTIMA HORA: Se acabaría el Clausura 2026 para Marcel Ruiz

El mediocampista mexicano Marcel Ruiz, vivió una noche agridulce en su regreso a la titularidad en la Jornada 16 del Clausura 2026 ante en la derrota del Toluca 4-3 ante el Mazatlán.

El incidente ocurrió al minuto 61, cuando el jugador realizó una fuerte entrada sobre un rival en el Estadio El Encanto, lo que le costó la tarjeta roja directa.

La aparición de Ruiz en el once inicial de Antonio Mohamed marcaba su regreso como titular tras su lesión de ligamento cruzado. Si bien ya había sumado minutos previamente, este partido representaba su consolidación nuevamente en el esquema del Toluca, además de reforzar su decisión pólemica de no someterse a cirugía pensando en llegar en condiciones a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, esta expulsión significa el final de su participación en la Liga BBVA MX. A falta de una sola jornada para concluir la Fase Regular del Clausura 2026 (donde Toluca recibirá a Santos en el Nemesio Díez), el mediocampista no verá acción por la suspensión, además de la inminente concentración de la Selección Mexicana a principios de mayo.

Te puede interesar: DE ÚLTIMO MOMENTO: ¿Lamine Yamal se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

¡Goool de Antonio Briseño! | Mazatlán 1-2 Toluca | Jornada 16 | CL 2026 | Liga MX

Marcel Ruiz entre los 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con reportes del periodista deportivo David Medrano, Marcel Ruiz estaría contemplado para integrar la lista final de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

Esta situación convertiría el accidentado duelo ante Mazatlán en su inesperada despedida del Clausura 2026. Así, los Diablos Rojos tendrían que encarar la 'Fiesta Grande' y las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 sin uno de sus referentes, quien ya tendría la mira puesta exclusivamente en la justa mundialista.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El jugador estrella en Europa que Javier Aguirre no consideraría para la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT