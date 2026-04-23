DE ÚLTIMO MOMENTO: ¿Lamine Yamal se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con reportes de la prensa española, Lamine Yamal podría perderse el resto de la temporada con el Barcelona, y su debut en la próxima Copa del Mundo también estaría en riesgo.

La preocupación se encendió durante el triunfo 1-0 del Barcelona ante el Celta de Vigo, cuando al minuto 40 del primer tiempo Yamal provocó un penal y él mismo lo convirtió en gol.

Sin embargo, tras el cobro, el atacante sintió un “pinchazo” en la parte posterior del muslo izquierdo, lo que lo llevó a pedir el cambio de inmediato. Aunque salió por su propio pie, lo hizo con visibles molestias y directo al vestidor, generando alarma en el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

El diagnóstico preliminar apunta a una posible lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, aunque será hasta las pruebas médicas oficiales cuando se confirme la gravedad y el tiempo exacto de recuperación.

Te puede interesar: Adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ESTRELLA europea le dice adiós al torneo tras lesión

El Tiempo de recuperación de Lamine Yamal

El periodo de baja dependerá del grado de la lesión muscular:



Grado I (leve): 1 a 3 semanas. Podría perderse el cierre de temporada, pero llegaría al Mundial sin problema.

Grado II (moderado): 4 a 8 semanas. Llegaría muy justo a la Copa del Mundo, incluso en riesgo de perderse la fase de grupos.

Grado III (grave): 3 a 6 meses. Quedaría fuera tanto del cierre de temporada como del Mundial 2026.

Este escenario mantiene en incertidumbre tanto al Barcelona como a la Selección de España, que tiene en Yamal a una de sus principales figuras.

Te puede interesar: ¿Por qué fue despedido Nicolás Larcamón? Los INCREÍBLES números que causaron su salida de Cruz Azul

¿Cuándo debuta España en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de España debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la siguiente fecha y hora:



Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Hora: 10:00 (tiempo del centro de México)

Rival: Selección de Cabo Verde

Sede: Mercedes-Benz Stadium

El combinado español completará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 21 de junio y a Uruguay el 26 de junio, este último partido en Guadalajara.

A 50 días para el arranque del Mundial, la evolución de Lamine Yamal será clave para definir si llega en condiciones, si lo hace sin ritmo competitivo o si, en el peor de los casos, se pierde la justa internacional.

Te puede interesar: ¡Alarma en el Barcelona! Lesiones de Yamal y Cancelo empañan el triunfo ante el Celta