¿Solo quería mundial? El seleccionado MEXICANO que sueña con regresar a su país

El nombre de Germán Berterame se ha puesto en el ojo del huracán tras unas declaraciones del ariete de los Rayados de Monterrey que han desatado el enojo de algunos aficionados. El seleccionado mexicano mencionó que le gustaría jugar en River Plate y reiteró que sería un sueño defender la camiseta del club millonario en algún momento de su carrera profesional.

En charla con ESPN, Berterame recordó su etapa en la Argentina (país natal) y exprsó que tiene una deuda pendiente con el equipo que lo formó en el futbol profesional: “Tengo una espina todavía de volver a San Lorenzo, que hice todas las inferiores ahí. Poder enfrentar a River con Monterrey fue una alegría inmensa. En ese momento dije que sería hermoso poder jugar ahí alguna vez. Uno de mis grandes sueños es jugar para River”, declaró el ex jugador del Atlético San Luis.

Quiere llenarle el ojo a Javier Aguirre

Por otro lado, el delantero de la Pandilla no quitó el dedo del renglón en busca de estar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. “Sueño con poder estar en el Mundial. Cuando estoy allá en Monterrey hablo todo el tiempo con el entrenador y me da consejos de cómo seguir mejorando”., dijo el goleador de 27 años.

Cabe destacar que, rápidamente se hicieron viral sus declaraciones y algunos internautas mencionaron que se nacionalizó mexicano por no pelear un lugar como delantero en las convocatorias de la Selección Argentina.