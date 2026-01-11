No es su gigante salario: la razón por la que América habría rechazado el fichaje de Chucky Lozano

El futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano es una incógnita luego de que San Diego FC anunciara su salida de forma repentina . La información señala que la decisión por parte del equipo de la MLS estaría tomada desde hace varios meses, pero lo cierto es que, a meses de la Copa Mundial de la FIFA, el extremo de 30 años deberá buscar un nuevo equipo y el Club América ya le habría cerrado las puertas ante un posible regreso a la Liga BBVA MX.

América rechaza el fichaje de Chucky Lozano

Si bien es cierto que el gigantesco salario de Chucky Lozano es uno de los motivos por los cuales su regreso a la Liga BBVA MX no sería viable , el América rechazaría el fichaje del ex Napoli sin importar el dinero de por medio. Los reportes indican que el futbolista de la Selección Mexicana no está en los planes del conjunto azulcrema y no es el perfil de jugador que tanto la directiva como el cuerpo técnico están buscando.

De esta manera, Lozano no llegaría ni siquiera gratis al Nido de Coapa, siendo una opción totalmente descartada por las Águilas. En su lugar, la información menciona que André Jardine y su equipo de trabajo está intentando cerrar la incorporación de un nuevo mediocampista ofensivo, un futbolista que pueda cumplir con características similares a las que poseía Diego Valdés, jugador chileno que hoy defiende la camiseta de Vélez Sarsfield.

Dentro del América creen que la plaza de extremo izquierdo está cubierta con la presencia de Alejandro Zendejas, además de que jugadores como Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez también pueden jugar en dicho sector. De esta manera, las probabilidades de ver al Chucky Lozano con la camiseta de las Águilas son prácticamente nulas. Como si fuese poco, su regreso a México parece muy poco viable en estos momentos.

El gran problema que afronta el América en el mercado de fichajes

En estos momentos, el América no cuenta con plazas de jugadores extranjeros disponible, por lo que todos los cañones apuntan a que su volante ofensivo deberá ser de origen mexicano. En caso contrario, la directiva deberá buscar la salida de elementos como Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre, entre otros, teniendo en cuenta que el chileno Igor Lichnovsky no fue registrado para jugar el Clausura 2026 debido al reciente fichaje de Rodrigo Dourado.