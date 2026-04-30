ÚLTIMA HORA: Despiden a entrenador en plena Liguilla del Clausura 2026

Luego de quedar fuera de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el Monterrey hizo oficial la salida de Nicolás Sánchez como director técnico del primer equipo varonil.

A través de sus redes sociales, la institución regiomontana confirmó el fin de la etapa del histórico exjugador rayado, quien asumió el cargo de manera interina el pasado 2 de marzo tras la salida de Domènec Torrent.

En su gestión estuvo acompañado por Walter Erviti y Severo Meza dentro del cuerpo técnico, pero los resultados no fueron suficientes para mantenerlo al frente del proyecto.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro Primer Equipo varonil”, informó el club en un comunicado.

La directiva agradeció su profesionalismo, compromiso y liderazgo, dejando abierta la posibilidad de una futura reincorporación dentro de la institución.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Exhiben a los 4 candidatos para dirigir a Monterrey para la próxima temporada

Los números que dejaron fuera a Nicolás Sánchez de Monterrey

La etapa de Nicolás Sánchez al frente de Monterrey estuvo marcada por la irregularidad y la falta de resultados en la recta final del Clausura 2026, situación que terminó por dejar al equipo fuera de la fase final del torneo.

Durante su gestión, Sánchez dirigió 12 partidos, en los que registró apenas dos victorias, cuatro empates y seis derrotas, para una cosecha de 10 puntos, números que no fueron suficientes para enderezar el rumbo del equipo y al menos clasificar en último lugar a la Liguilla del Clausura 2026.

En el balance general del semestre, Rayados cerró su participación con 18 puntos totales, producto de cinco triunfos, tres empates y nueve derrotas, ubicándose en la posición 13 de la tabla general.

El último golpe llegó con la derrota 3-0 ante Santos Laguna, resultado que terminó por sellar la salida del estratega argentino. El exdefensor, recordado como uno de los referentes recientes del club por su liderazgo y capacidad goleadora, asumió el reto de rescatar al equipo tras la salida de Domènec Torrent, pero no logró revertir la crisis deportiva. Con el cierre de su ciclo, también concluyeron su etapa dentro del cuerpo técnico Severo Meza, Esteban Landázabal y Vicente Espadas.

Te puede interesar: ¡México le roba su gran joya a Francia! El nuevo ’10' europeo que eligió jugar con la Selección Mexicana

Los candidatos para dirigir a Monterrey en el Apertura 2026

Con la salida de Nicolás Sánchez, la directiva de Rayados ya analiza perfiles de peso para asumir el proyecto rumbo al próximo torneo. Los nombres que suenan con fuerza son:



Martín Anselmi

Matías Almeyda

Hernán Crespo

Nicolás Larcamón

El caso de Larcamón toma fuerza por su reciente salida de Cruz Azul, situación que lo coloca como una opción inmediata para la Pandilla. Mientras tanto, Monterrey buscará una reestructuración profunda con el objetivo de volver al protagonismo y pelear por el título en el Apertura 2026.

Te puede interesar: Brilló en Pumas y Tigres, pero se perdería el Mundial a pesar de ser el máximo goleador de Libertadores