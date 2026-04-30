Argentinos reaccionan al posible retiro de Guillermo Ochoa: “Un fracaso tras otro”

Este jueves 30 de abril del 2026, Fabrizio Romano reveló en sus redes sociales que Guillermo 'Memo' Ochoa sería convocado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y al finalizar el torneo, se retira del futbol.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad. Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Con la noticia, medio argentinos informaron en sus redes sociales que 'Memo' Ochoa dejaría las canchas luego de disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA™ y los seguidores argentinos empezaron a burlarse del guardameta.

Así reaccionaron los aficionados de Argentina al posible retiro de Guillermo Ochoa

El medio elgrafico publicó en sus redes sociales la noticia de Memo Ochoa de la siguiente forma:

"Memo Ochoa jugará su sexto Mundial con México 🇲🇽 y luego se retirará ⚽ El experimentado arquero colgará los guantes cuando culmine la participación de su Selección"

Los comentarios no se hicieron esperar, los aficionados se burlaron del portero mexicano asegurando que lo retiraronen 2022 en el partido ante Argentina, que no tienen ganas de ganar México al llevar al portero, que debería retirarse y que les da curiosidar ver que jugador lo va a dejar en ridículo en esta ocasión.

Los comentarios que se alcanzan a leer son: