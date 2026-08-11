ÚLTIMA HORA: Suspenden importante partido de la Leagues Cup 2026

El silbatazo inicial del partido entre el Charlotte FC y los Tuzos del Pachuca tendrá que esperar, el mal clima se hizo presente en la ciudad ubicada en Carolina del Norte y con ello, el duelo entre el club de la Major League Soccer y el de la Liga MX se suspendió. De momento, no se ha dado una hora exacta de cuándo iniciará dicho cotejo. En tema futbolítico, el Charlotte se juega su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras sus dos triunfos, mientras que, el cuadro hidalguense ya está eliminado al hilar dos descalabros.

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A través de las redes sociales, el Charlotte FC escribió lo siguiente: ''Debido a las severas condiciones climáticas en la zona, estamos operando bajo un protocolo de buscar refugio. Proporcionaremos información cuando sea seguro ingresar al estadio.'', destacó.

Información en proceso....

Tercera jornada de la Leagues Cup 2026

Martes 11 de agosto



Charlotte FC vs. Pachuca — 17:30 · Bank of America Stadium (Charlotte)

Columbus Crew vs. Pumas UNAM — 17:30 · ScottsMiracle-Gro Field (Columbus)

FC Cincinnati vs. Atlas — 18:00 · TQL Stadium (Cincinnati)

Minnesota United vs. Atlante — 18:30 · Allianz Field (Saint Paul)

Real Salt Lake vs. FC Juárez — 19:30 · America First Field (Sandy)

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps — 20:00 · Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza)

Miércoles 12 de agosto



Inter Miami vs. León — 17:30 · Nu Stadium (Miami)

Orlando City vs. Atlético de San Luis — 17:30 · Inter&Co Stadium (Orlando)

Monterrey (Rayados) vs. Nashville SC — 18:00 · GEODIS Park (Nashville)

Toluca vs. FC Dallas — 20:00 · Estadio Nemesio Díez (Toluca)

San Diego FC vs. Puebla — 20:15 · Snapdragon Stadium (San Diego)

LAFC vs. Querétaro — 20:30 · BMO Stadium (Los Ángeles)

Seattle Sounders vs. Chivas Guadalajara — 20:30 · Lumen Field (Seattle)



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