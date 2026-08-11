Confirman sanción para Miguel Herrera en Leagues Cup

El entrenador mexicano del Atlante, Miguel Piojo Herrera ha recibido una sanción dentro del torneo de la Leagues Cup 2026, luego de haber tenido un momento de tensión e intercambio de palabras el pasado sábado con el cuerpo arbitral por lo que en la cancha fue expulsado; la roja no fue suficiente y estará fuera de la zona técnica por dos partidos en la Leagues Cup luego del informe que ya se ha revelado.

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Miguel Herrera, DT de los Potros de Hierro del Atlante lanzó algunos reclamos en el encuentro del sábado ante Real Salt lake cuando corría el minuto 21, por lo que la árbitra central Lizzet García lo expulsó del terreno de juego, pero el calor del partido decantó en una acalorada disución con el cuarto árbitro Daniel Quintero.

Herrera tuvo que dejar la cancha y desde la tribuna con un radio buscó dar indicaciones del partido que al final el Atlante perdió por 4-0, en una noche en la que Salt Lake jugando en casa tuvo las oportunidades más claras y supo descontar.

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Miguel Herrera y los dos partidos que tendrá de suspensión con el Atlante en la Leagues Cup

Miguel Herrera, timonel del Atlante fue suspendido por Leagues Cup y en la descripción de la sanción se hizo énfasis en las actitudes que de acuerdo al reglamento no son permitidas.

“Al minuto 21 del partido entre Real Salt Lake y Atlante, el Director Técnico de Atlante, Miguel Ernesto Herrera Aguirre recibió una tarjeta roja por el uso de lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”, describió el comité disciplinario, en un comunicado.

Con esa sanción, el partido de este 11 de agosto en contra del Minnesota United no tendrá a Miguel Herrera en su zona técnica y si al final el equipo azulgrana avanza a los Cuartos de Final, tampoco podrá estar en ese encuentro determinante para las aspiraciones del equipo capitalino que está en su regreso triunfal tras años fuera de Liga MX.