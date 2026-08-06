ÚLTIMA HORA: Suspenden partido de la Leagues Cup 2026 por mal clima HOY 5 de agosto

Tendremos que esperar a ver el final del partido entre el Inter Miami y el Atlético San Luis en partido de la jornada 1 de la Leagues Cup. El cotejo que se llevaba a cabo en el Nu Stadium de la Florida tuvo que ser suspendido por condiciones climáticas cuando corría el minuto 68 y el equipo de la Major League Soccer lo ganaba por 4-2.

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Parecía que los pupilos de Ángel Guillermo Hoyos se llevaban su primera victoria en el certamen internacional que involucra a clubes de la Liga MX y equipos de la MLS, sin embargo, la lluvia hizo de las suyas. A poco más de 20 minutos del 90', el silbante decidió parar el juego cuando el marcador iba 4-2 a favor del Miami debido a presencia de rayos. Con ello, por lo menos habrá que esperar 15 minutos sin un solo rayo y sin la tormenta para que se reanuden las acciones.

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