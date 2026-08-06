México podría ya no ser anfitrión en el Mundial de Clubes 2029: esto es lo que se sabe

México levantó la mano para recibir nuevamente uno de los torneos más importantes de la FIFA después del éxito que fue la Copa Mundial de 2026. Sin embargo, los planes para albergar el Mundial de Clubes 2029 han entrado en un terreno de incertidumbre.

El problema no está relacionado directamente con la candidatura mexicana. La preocupación nace desde la propia organización del certamen, pues existen varios asuntos económicos y políticos que FIFA deberá solucionar antes de garantizar su realización.

¿Por qué México podría no albergar el Mundial de Clubes 2029?

Primero hay que realizar una aclaración: México nunca fue confirmado oficialmente como anfitrión del Mundial de Clubes 2029. La Federación Mexicana de Futbol manifestó su intención de presentar una candidatura, pero FIFA todavía no ha entregado la sede.

Mikel Arriola, antes de dejar su cargo, confirmó durante 2026 que México cuenta con las condiciones para competir por la organización. La infraestructura utilizada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aparece como uno de los principales argumentos de la candidatura.

Sin embargo, ahora surge un inconveniente mayor: el propio futuro del Mundial de Clubes 2029 atraviesa un periodo de incertidumbre.

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La deuda de FIFA que genera preocupación entre los clubes

Uno de los principales conflictos viene desde la edición de 2025. FIFA había establecido un objetivo de 250 millones de dólares en concepto de solidaridad para los clubes que no participaron del Mundial de Clubes.

Más de un año después del torneo, ese dinero todavía no ha sido distribuido, de acuerdo a la información que comparte The Athletic. Incluso continúa sin definirse completamente la fórmula que determinará cuánto recibirá cada equipo.

Esto no corresponde a los premios de los 32 participantes. El fondo de aproximadamente 1,000 millones de dólares destinado a los equipos que disputaron aquella edición sí fue pagado.

La situación provoca preocupación entre varios clubes, principalmente europeos, de cara a comprometerse nuevamente con el torneo en 2029.

El Mundial de Clubes 2029 todavía no tiene sede

A menos de tres años de la competición, FIFA todavía no confirmó dónde se disputará el Mundial de Clubes 2029. México tampoco es el único país interesado.

Estados Unidos inició conversaciones para organizar nuevamente el campeonato después de recibir la edición de 2025. Brasil también levantó la mano, mientras que España, Marruecos y Qatar aparecieron como otras posibilidades.

También está pendiente la estructura definitiva del certamen. La intención es pasar de los 32 participantes utilizados en 2025 a un formato con 48 clubes, aunque todavía existen aspectos por negociar.

Por el momento, FIFA continúa contemplando oficialmente el Mundial de Clubes 2029 dentro de su calendario y presupuesto. El torneo no ha sido cancelado. No obstante, los problemas económicos, las diferencias con Europa y la ausencia de una sede confirmada provocan que la posibilidad de verlo en México continúe en el aire.