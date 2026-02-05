CONFIRMADO: Nicolás Larcamón es BAJA de Cruz Azul en pleno Clausura 2026

Cruz Azul tuvo un buen debut en la Concachampions 2026. Luego de vencer 3-0 a Vancouver FC en calidad de visitante, las malas noticas han llegado a La Noria, pues la Comisión Disciplinaria dio a conocer las sanciones tras la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, fecha en la que Nicolás Larcamón vio la tarjeta roja en el duelo frente a los Bravos de Juárez.

Al minuto 45 y antes del descanso en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el estratega del cuadro Celeste fue expulsado junto a su auxiliar, Javier Omar Berges, motivo por el que ambos elementos van a ser baja en la presente campaña.

¿Cuántos juegos se pierde Larcamón como DT de Cruz Azul?

Tras dar a conocer el reporte de la Comisión Disciplinaria, Nicolás Larcamón fue suspendido un partido, por lo que no va a poder estar en el banquillo durante el duelo de Toluca vs Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez. Por su parte, su auxiliar fue sancionado con dos encuentros.

Además de la baja del entrenador y su auxiliar, Gabriel Fernández también fue expulsado en el partido frente a los Bravos de Juárez durante la Jornada 4. El 'Toro' fue suspendido dos compromisos y no va a estar disponible para jugar ante los 'Diablos Rojos' ni frente a Tigres en la Jornada 6.

El partido de la Fecha 5 entre Toluca y Cruz Azul lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, compromiso a jugarse el sábado 7 de febrero en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

