A horas de la última pelea en la WWE: ¿Cuántas derrotas vivió John Cena en la lucha libre?

John Cena es uno de los luchadores más reconocidos y exitosos de la historia de la WWE. Su carisma, disciplina y versatilidad lo han llevado a convertirse en una figura emblemática tanto para los aficionados veteranos como para las nuevas generaciones de la disciplina.

A lo largo de su carrera en la lucha libre , The Champ ha acumulado triunfos memorables y campeonatos mundiales. Pero también tiene en su haber algunas derrotas con otros luchadores reconocidos. Estas son las veces que no pudo ganarle a sus contrincantes en el ring.

¿Contra qué luchadores perdió combates John Cena en su paso por la WWE?

Las derrotas del también actor se han producido frente a luchadores de renombre. De hecho, cada uno de los siguientes combates le generaron más empatía y conexión con sus fans y el mundo de la lucha libre en general.



Perdió en SummerSlam 2008 contra Batista

Perdió en Hell in a Cell 2010 frente a Wade Barrett

Perdió en Money in the Bank 2011 frente a CM Punk

Perdió en Wrestlemania 28 (2012) contra The Rock

Perdió en Extreme Rules 2014 frente a Bray Wyatt

Perdió en SummerSlam 2021 frente a Roman Reigns

Perdió en Royal Rumble 2025 contra Jey Uso

¿Cuándo es la última pelea de John Cena en la WWE?

La última pelea de John Cena en la WWE se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en el evento difundido como John Cena's Final Match. El combate será contra Gunther en el Capital One Arena de Washington, D.C, Estados Unidos.

Quien fue 17 veces campeón mundial de la WWE, anunció su retiro hace varios meses atrás. Fue en septiembre cuando le puso fecha al último combate. Por eso es que el luchador está en el último año de actividad deportiva profesional y no se está escatimando nada para el evento internacional que contará con grandes figuras del mundo del entretenimiento.

¿Cuáles son los logros acumulados por John Cena en su carrera como luchador?