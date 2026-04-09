El dato que ilusiona a la afición de Rayados en este mal momento

Aunque los Rayados están pasando por una terrible racha en este semestre, existe una increíble coincidencia de la última vez que el conjunto regiomontano perdió tantos partidos en un mismo torneo.

Te puede interesar: Cruz Azul: La promesa de Erik Lira tras la goleada del LAFC que ya mueve a la afición

Con la caída que sufrieron el pasado fin de semana ante el Atlético de San Luis, el Monterrey llegó a siete descalabros en el Clausura 2026, lo que lo ubica en el puesto 13 de la tabla general a falta de cuatro jornadas para terminar la fase regular. Sin embargo, hace seis años la “Pandilla” se encontraba en una situación similar durante el Apertura 2019, en el que curiosamente acabaron siendo campeones tras vencer de manera agónica en la final al América.

Justamente ese fue el último certamen en el que el club albiazul acumuló siete derrotas y que ahora es uno de los pocos antecedentes que hacen mantener a su afición esperanzada de que puedan clasificar a Liguilla.

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Así fue la coincidencia

Justamente en tras la fecha 13 de aquel torneo, los Rayados sumaron su séptimo descalabro, en un semestre que lo comenzó dirigiendo el técnico Diego Alonso, luego tuvieron un interinato con José Treviño, hasta que para la jornada 14 llegó Antonio Mohamed al banquillo.

Con el “Turco” en los controles, el Monterrey no volvió a perder y pasaron del lugar 14 de la tabla, hasta llegar al octavo puesto de la clasificación para entrar a la Liguilla de manera sorpresiva.

Una remontada para la historia

En la fase final, primero despacharon al Santos Laguna en los cuartos de final y luego superaron al Necaxa en las semifinales para instalarse en la disputa por el título de la LIGA BBVA MX ante las Águilas.

En el duelo de ida se impusieron 2-1, pero en la vuelta iban cayendo por dos goles, hasta que consiguieron el tanto que dejó el global en 3-3 para forzar los tiempos extra y posteriormente los penaltis en donde se coronaron, siendo el último campeonato de liga de la “Pandilla”.

Te puede interesar: El récord histórico de Chivas que Armando “Hormiga” González buscará romper en la recta final del Clausura 2026