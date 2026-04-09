Cruz Azul: La promesa de Erik Lira tras la goleada del LAFC que ya mueve a la afición

Cruz Azul volvió de Los Ángeles con más que una derrota. El 0-3 ante LAFC no solo dejó a La Máquina contra las cuerdas en la Concachampions. También expuso un momento incómodo, de esos en los que el equipo tiene que mirar hacia adentro y reconocer sus errores

Bajo ese contexto, Erik Lira dio la cara. No para ofrecer ninguna excusa, sino para decir algo que la afición necesitaba escuchar.

"No hay pretextos." - Érick Lira de Cruz Azul 🎙️ pic.twitter.com/aqqRGpTU9t — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

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Erik Lira asume la derrota de Cruz Azul ante LAFC

El mediocampista fue directo y reconoció que el rival fue superior y que el resultado no admite matices. Sin embargo, después de aceptar el golpe, vino la parte que encendió la conversación.

“Enfrentamos al mejor equipo de la MLS, en su casa, con su gente. No hay pretextos, fueron superiores a nosotros. Son 180 minutos, perdimos los primeros 90. Ahora en casa, con nuestra gente, estamos seguros de que lo vamos a dar vuelta“, señaló el seleccionado nacional.

La frase fue directa: Cruz Azul cree que puede darle la vuelta.

No es una postura cómoda, considerando el contexto. Necesita ganar por tres goles solo para extender la serie, y cualquier tanto de LAFC complica aún más el panorama.

Aun así, el mensaje es de esperanza para la afición cementera.

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El vestidor de Cruz Azul debe mantenerse firme

Puertas adentro, la prioridad del equipo dirigido por Nicolás Larcamón es no romperse.

El equipo sabe que el golpe fue fuerte, pero tmbién que debe darle la vuelta a la página. Antes de pensar en la vuelta, hay un clásico contra América en el calendario inmediato. Y eso obliga a cambiar el chip rápido.

"Es fútbol, y lo más lindo que hay es que en tres días tendremos otra revancha, un clásico, en Ciudad de México. Así que, hay que cerrar filas y afrontarlo con la seriedad que se debe al próximo partido“, dijo Lira.

Cruz Azul no solo necesita futbol. Necesita carácter, precisión y una noche casi perfecta en el Cuauhtémoc si quiere seguir en la competencia de la Concachampions. Pero primero, su mente está en ganar el partido ante el América este sábado.