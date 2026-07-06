¿César Montes va de titular vs Inglaterra o está lesionado? Esto se sabe sobre si jugará octavos de final con México

César Montes apuntaba a ser baja de último momento. Al momento de anunciar las alineaciones, "El Cachorro" Montes aparecía como uno de los defensores titulares y el capitán de la Selección Mexicana, pero el defensa del Lokomotiv de Moscú presentó molestias durante el calentamiento previo al juego entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y había altas probabilidades de ser reemplazado de último minuto por Edson Álvarez.

Al final, las molestias disminuyeron y todo apunta a que se mantendrá como uno de los 11 jugadores iniciales. Carlos Guerrero, periodista de TV Azteca, dijo que Montes calentó con los jugadores titulares, mientras que Álvarez lo hizo con los suplentes, pero a mayor intensidad como garantía en caso de lesión.

Ahora, el 11 titular del combinado azteca será conformado por Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Johan Vasquez, César Montes y Jesús Gallardo en la defensa; Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en el mediocampo; y Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la delantera.

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El desempeño de César Montes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El canterano de los Rayados de Monterrey ha jugado tres de los cuatro partidos disputados por la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Montes fue titular y capitán en la inauguración contra Sudáfrica, sin embargo, se fue expulsado por una tarjeta roja al 90+2’ del duelo contra los africanos.

Después de cumplir su juego de castigo ante Corea del Sur, el “Cachorro” volvió a la titularidad contra Chequia. Después, recuperó el gafete de Capitán contra Ecuador en los cuartos de final y se esperaba que estuviera disponible para enfrentar a los ingleses en el duelo de octavos.

De acuerdo con SofaScore, Montes ha tenido una valoración promedio de 7.3 en sus tres partidos disputados. Su peor desempeño fue contra Sudáfrica, con 6.8, pero brilló contra Ecuador al ser calificado con 7.7. El duelo contra los checos fue el intermedio con 7.4 de valoración.