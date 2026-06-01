OFICIAL: Portero mexicano en Europa se PIERDE la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Alex Padilla pasóel corte de Javier Aguirre, el arquero mexicano que pertenece al Athletic Bilbao de España no está en la convocatoria final de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y fue uno de los pocos futbolistas de nuestro país que radican en el 'Viejo Continente' que no fueron considerados por el 'Vasco' para la lista final.

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El guardameta de 22 años con pasado reciente en el Club Universidad Nacional nunca tuvo actividad con la selección mayor, sin embargo, si tuvo actividad con la sub-23 de nuestro país en el 2024. Con la lesión de Luis Ángel Malagón, parecía que se le abría una ventana a Padilla y a otro arqueros, pero, la carrera la ganó Raúl Rangel de las Chivas del Guadalajara, Guillermo Ochoa del AEL Limassol y Carlos Acevedo de Santos Laguna.

Ausencias destacadas

El nombre de Padilla no es el único que destaca entre las ausencias, Charly Rodríguez; recién campeón con Cruz Azul del Torneo Clausura 2026, Diego Lainez de los Tigres de la UANL y Marcel Ruiz del Toluca fueron entre lo más comentado. Por otro lado, Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca, Julián Araujo del Celtic de Escocia, Heriberto Jurado del Cercle de Brugge y Stephano Carrillo del Feyenoord de los Países Bajos fueron los descartados por la Selección Mexicana que militan en Europa.

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