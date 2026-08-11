ÚLTIMO MOMENTO: La alineación de Pumas para enfrentar su último partido de la Leagues Cup

Partido por el orgullo es el que encara el Club Universidad Nacional en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026. Los Pumas de Esteban Solari ya no tienen posibilidades de meterse a la ronda de cuartos de final del torneo internacional tras dos derrotas consecutivas y ni un solo tanto anotado. El compromiso no será nada sencillo, enfrente estará un Columbus Crew que se juega la clasificiación a la siguiente fase y que ha lucido con sus dos triunfos frente a Atlas y Pachuca en la primera y segunda fecha respectivamente.

Te puede interesar: Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL en el Apertura 2026 tras la Leagues Cup

Para este compromiso, el 'Tano' manda a lo mejor que tiene en su repertorio en busca de sus primeras unidades en el certamen y no irse en cero de vuelta a la actividad de la Liga MX. Keylor Navas repite en el arco, mientras que, será Adalberto Carrasquilla el encargado de darle el balance al conjunto.

Alineación de Pumas para enfrentar a Columbus Crew



Portero: Keylor Navas

Defensas: Tony Leone, Ruben Duarte, Nathan Silva y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Victor Arteaga y Uriel Antuna

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Tercera jornada de la Leagues Cup 2026

Martes 11 de agosto



Charlotte FC vs. Pachuca — 17:30 · Bank of America Stadium (Charlotte)

Columbus Crew vs. Pumas UNAM — 17:30 · ScottsMiracle-Gro Field (Columbus)

FC Cincinnati vs. Atlas — 18:00 · TQL Stadium (Cincinnati)

Minnesota United vs. Atlante — 18:30 · Allianz Field (Saint Paul)

Real Salt Lake vs. FC Juárez — 19:30 · America First Field (Sandy)

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps — 20:00 · Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza)

Miércoles 12 de agosto



Inter Miami vs. León — 17:30 · Nu Stadium (Miami)

Orlando City vs. Atlético de San Luis — 17:30 · Inter&Co Stadium (Orlando)

Monterrey (Rayados) vs. Nashville SC — 18:00 · GEODIS Park (Nashville)

Toluca vs. FC Dallas — 20:00 · Estadio Nemesio Díez (Toluca)

San Diego FC vs. Puebla — 20:15 · Snapdragon Stadium (San Diego)

LAFC vs. Querétaro — 20:30 · BMO Stadium (Los Ángeles)

Seattle Sounders vs. Chivas Guadalajara — 20:30 · Lumen Field (Seattle)



Recuerda que podrás seguir toda la actualidad de este certamen que enfrenta a los clubes de la Liga MX y a los conjuntos de la Major League Soccer por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como toda la información del mundo deportivo nacional e internacional.