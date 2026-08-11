Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL en el Apertura 2026 tras la Leagues Cup
El equipo de Nuevo León, Tigres, buscan pelear tanto la Leagues Cup como la Liga BBVA MX
Tigres UANL se prepara para cerrar su calendario en la Leagues Cup 2026 con posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final. Los felinos dependen de otros resultados, pero ya conocen cuándo volverán a disputar un partido del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
El calendario de Tigres UANL en el Apertura 2026 continuará el sábado 15 de agosto, cuando visite al Atlas en el Estadio Jalisco. El encuentro corresponderá a la Jornada 4 y será el primer compromiso de los felinos en la Liga MX después de su participación en la Leagues Cup.
Tigres todavía busca avanzar en la Leagues Cup
Antes de regresar al futbol mexicano, Tigres tendrá que disputar su tercer partido del torneo. Los dirigidos por Hernán Elizondo enfrentarán este martes 11 de agosto a Vancouver Whitecaps a las 8:00 p.m. en el Estadio Universitario.
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El conjunto regiomontano suma cuatro puntos después de sus dos primeros encuentros. Primero empató 1-1 ante Real Salt Lake y ganó 6-5 en penales. Después igualó 0-0 frente a Minnesota United y se impuso 4-2 desde los once pasos.
Por ello, el partido contra Vancouver será determinante. Tigres todavía puede avanzar a los Cuartos de Final e incluso existe un escenario en el que podría conseguirlo sin ganar en los 90 minutos.
¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL en México?
Tigres volverá a disputar un partido del Apertura 2026 el sábado 15 de agosto a las 9:10 p.m. El rival será Atlas y el escenario será el Estadio Jalisco.
Los próximos partidos de Tigres UANL en todas las competencias
- Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps — Martes 11 de agosto, 8:00 p.m. — Estadio Universitario de la UANL — Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026
- Atlas vs Tigres UANL — Sábado 15 de agosto, 9:10 p.m. — Estadio Jalisco — Jornada 4 de la Liga MX (Apertura 2026)
- Tigres UANL vs Atlante FC — Viernes 21 de agosto, 7:00 p.m. — Estadio Universitario de la UANL — Jornada 5 de la Liga MX (Apertura 2026)
- Santos Laguna vs Tigres UANL — Sábado 29 de agosto, 9:00 p.m. — Estadio Corona — Jornada 6 de la Liga MX (Apertura 2026)
- Tigres UANL vs Necaxa — Sábado 5 de septiembre, 7:00 p.m. — Estadio Universitario de la UANL — Jornada 7 de la Liga MX (Apertura 2026)
- Monterrey vs Tigres UANL — Domingo 13 de septiembre, 8:00 p.m. — Estadio BBVA — Jornada 8 de la Liga MX (Apertura 2026).