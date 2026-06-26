ÚLTIMO MOMENTO: Crisis en la Selección de Uruguay a menos de un día de enfrentarse a España en el Mundial 2026

La cosa no podía ir peor para la Selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026; empate ante Arabia Saudita, empate ante Cabo Verde y ahora, se jugarán su pase a los 16avos de final contra una España que despertó justo a tiempo. Por si la cosa no hubiera ido ya mal, el vestidor charrúa estaría roto a menos de un día que se enfrenten al cuadro ibérico en Guadalajara. Varios referentes del equipo habrían tenido una reunión con Marcelo Bielsa para mostrar su inconformidad con los entrenamientos y planteamientos del 'Loco'.

De acuerdo al medio uruguayo Espectador Deportes, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde habrían sostenido una charla de por lo menos 48 minutos con su estratega para 'reclamarle' las cargas tan altos en los entrenamientos y que podrían resultar en lesiones o molestias físicas.

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Por si fuera poco, también habría desacuerdo en el planteamiento del partido contra España. Mientras Bielsa pensaba en jugarle al tú por tú a los pupilos de Luis de la Fuente, los jugadores antes mencionados estaban pensando en jugar al contragolpe e ir a velocidad ante un equipo que seguramente va a priorizar el control del esférico.

Con este supuesto panorama, luciría complicado que la Garra Charrúa le gane a España en suelo mexicano o por lo menos le sacara puntos a un conjunto que pinta para llegar lejos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partidos de 16avos de final confirmados al momento

Sudáfrica vs Canadá - domingo 28 de junio a la 1:00 pm

Brasil vs Japón - lunes 29 de junio a las 11:00 am

Marruecos vs Países Bajos - lunes 29 de junio a las 7:00 pm

Estados Unidos vs Bosnia - miércoles 1 de julio a las 7:00 pm

Finalmente, Alemania, Costa de Marfil, México, Argentina y Suiza ya están instalados en la fase de 16avos de final de la justa mundialista y esperan rival que saldrán de los resultados de los próximos partidos.

