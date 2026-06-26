CONFIRMADO: Las Selecciones que calificaron HOY jueves 25 de junio a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Solo quedan dos días más de actividad en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya están definidos la mayoría de los invitados a la ronda de 16vos de final. Luego de la actividad de los grupos D, E y F, se llegó a 19 selecciones invitadas a la primera ronda de eliminación directa del torneo con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

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Estados Unidos ya tenía definido ser el líder del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin importar su resultado contra Turquía, quienes ya estaban eliminados y el partido acabó con triunfo turco por marcador de 3-2 en Los Ángeles. Por otra parte, Paraguay y Australia empataron su último duelo, pero solo uno de ellos se clasificó a la siguiente ronda. Los australianos pasaron como segundo lugar, y eso significa enfrentar al segundo lugar del Grupo G, que podría ser Bélgica, Irán o Egipto. Mientras tanto, los guaraníes aún esperan rival porque se colaron como uno de los ocho mejores terceros lugares, pero todo apunta a que podría ser Alemania.

Ecuador avanza a 16vos con un milagro

Ecuador y Costa de Marfil se convirtieron en los segundos y terceros invitados del Grupo E, junto a Alemania, a la fase de 16vos. Los ecuatorianos vencieron a los germanos con un oportuno gol de Gonzalo Plata que los puso como uno de los mejores terceros lugares del torno. Por otro lado, los marfileños hicieron lo propio al vencer a Curazao y colocarse en el segundo puesto del sector. Los sudamericanos esperan rival, que podría ser México, mientras que los africanos se batirán contra Noruega o Francia por un puesto en octavos.

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El Grupo F solo tenía eliminado a Túnez y las primeras tres posiciones del sector estaban en juego en la última fecha. Países Bajos acabó como líder tras vencer 3-1 a los norafricanos mientras que Japón se coló como segundo tras empatar con Suecia. Ahora, el cuadro de Ronald Koeman enfrentará a Marruecos en Monterrey mientras que los japoneses tendrán un duelo de fantasía contra Brasil. Los suecos garantizaron su participación como uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.