¡BOMBAZO! Exjugador de Pumas jugará en un grande de Argentina

Ignacio Malcorra inicia un nuevo capítulo en su ya extensa carrera. El volante ofensivo, de 38 años, se ha convertido en el primer refuerzo de Independiente para 2026, tras no renovar su contrato con Rosario Central, quedó como agente libre y se posicionó como un referente histórico del club

La operación, que se cerró en los últimos días tras una larga negociación al fin se cerró, luego de contar con la aprobación del entrenador Gustavo Quinteros. Malcorra firmó un acuerdo por un año, basado en objetivos y productividad, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más dependiendo de su rendimiento.

💛💙 ¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón!



Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos… pic.twitter.com/pzXwyreEjB — Rosario Central (@RosarioCentral) January 5, 2026

Su llegada al Rey de Copas de Avellaneda representa un éxito personal y profesional, ya que será la primera vez que el experimentado atacante juegue en uno de los llamados cinco grandes el futbol argentino. "Nacho" se despidió de Central con un emotivo mensaje, agradeciendo al club donde se consolidó como pieza clave, disputó 138 partidos, anotó 22 goles y conquistó dos títulos tras llegar proveniente del futbol mexicano donde pasó por equipos como Pumas y Atlas.

Para el Rojo, en un mercado marcado por la austeridad, su incorporación es un golpe de oportunidad. El jugador rechazó ofertas de otros clubes, seducido por el proyecto del máximo ganador de Copa Libertadores. Ahora, aportará su liderazgo y calidad en la construcción de juego para un equipo que busca recomponerse bajo la dirección de Quinteros, comenzando su preparación de cara al 2026.

