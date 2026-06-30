ÚLTIMO MOMENTO: Estratega renuncia a su cargo tras caer en México en el Mundial 2026
Ronald Koeman le dice adiós a la Selección de los Países Bajos tras caer en penales ante Marruecos en los 16avos de final de la justa veraniega.
Adiós al proyecto de Ronald Koeman en la Selección Nacional de los Países Bajos. La durísima derrota en penales ante su similar de Marruecos desencadenó que el estratega europeo diera un paso al costado y así, la famosa 'Naranja Mecánica' tendrá que buscar un nuevo seleccionador de cara al Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2028.
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A través de una publicación en sus redes sociales, Koeman reveló la noticia: ''Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos. Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con la Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse”, destacó el ex jugador del Futbol Club Barcelona.
Cabe recordar que, la Selección Nacional de los Países Bajos lleva 20 partidos sin una derrota oficial en justas mundialistas (última derrota en la final de Sudáfrica 2010 ante España), sin embargo, han caído en dos ocasiones desde el manchón penal (Qatar 2022 ante Argentina y Marruecos en Norteamérica 2026).
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia vs Suecia
México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Egipto vs Australia
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
España vs Austria
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Suiza vs Argelia
Senegal vs Bélgica
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana