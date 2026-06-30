ÚLTIMO MOMENTO: Estratega renuncia a su cargo tras caer en México en el Mundial 2026

Adiós al proyecto de Ronald Koeman en la Selección Nacional de los Países Bajos. La durísima derrota en penales ante su similar de Marruecos desencadenó que el estratega europeo diera un paso al costado y así, la famosa 'Naranja Mecánica' tendrá que buscar un nuevo seleccionador de cara al Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2028.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Koeman reveló la noticia: ''Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos. Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con la Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse”, destacó el ex jugador del Futbol Club Barcelona.

Cabe recordar que, la Selección Nacional de los Países Bajos lleva 20 partidos sin una derrota oficial en justas mundialistas (última derrota en la final de Sudáfrica 2010 ante España), sin embargo, han caído en dos ocasiones desde el manchón penal (Qatar 2022 ante Argentina y Marruecos en Norteamérica 2026).

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia vs Suecia

México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Egipto vs Australia

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

España vs Austria

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Suiza vs Argelia

Senegal vs Bélgica

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana