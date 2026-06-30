México vs Ecuador: el equipo sudamericano NUNCA ha logrado este hito en un Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se lleva todos los reflectores con su innovadora ronda de dieciseisavos de final con partidos de eliminación directa y hoy será el turno de la Selección de México, que estará enfrentando al conjunto de Ecuador en el Estadio CDMX. El conjunto sudamericano dirigido por Sebastián Beccacece quiere seguir haciendo historia luego de ganarle a Alemania en fase de grupos.

|Instagram: Enner Valencia

Ecuador atraviesa un buen pasar en la justa mundialista, luego de lograr clasificar a los dieciseisavos dentro de los mejores terceros del certamen y ahora va por más frente a la selección dirigida por Javier Aguirre. El conjunto sudamericano está ante una nueva posibilidad de hacer historia si logra avanzar a los octavos de final, ya que nunca ha podido superar una fase de eliminación directa en la justa mundialista. Por lo tanto, un resultado positivo de Ecuador hoy ante México sería otro hito de este plantel ecuatoriano.

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Antes de enfrentar a México: así le fue a Ecuador en fases de eliminación directa

Teniendo en cuenta que Ecuador nunca ha logrado superar una fase de eliminación directa en toda la historia de las citas mundialistas, repasamos cómo le fue en estos duelos durante mundiales anteriores. El combinado ecuatoriano registró su mejor producción histórica en Alemania 2006, en donde logró acceder a los octavos de final. En aquella oportunidad la escuadra tricolor cayó eliminada de forma directa ante Inglaterra tras un tiro libre ejecutado por David Beckham.

En sus otras participaciones, en Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Qatar 2022, el plantel quedó eliminado en la fase de grupos. Estos antecedentes muestran que los futbolistas dirigidos por Sebastián Beccacece podrían enfrentar hoy no solamente a México, sino también a un fantasma que los ha perseguido durante toda su historia. Con estos condimentos, el duelo entre el combinado nacional y el rival sudamericano tiene todo para quedar en los registros de la historia.