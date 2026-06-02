ÚLTIMO MOMENTO: Estrella SUDAMERICANA quedaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

Se encienden las alarmas en la concentración de la Selección de Uruguay; Giorgian de Arrascaeta tiene molestias físicas. El volante del Flamengo y uno de los futbolistas más talentosos del cuadro sudamericano sufrió un dolor en uno de sus gemelos y podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo a diversos reportes, de Arrascaeta sintió el dolor en el entrenamiento del combinado charrúa, se llevó las manos al rostro y se retiró de los ejercicios. Rápidamente el cuerpo médico uruguayo tomó cartas en el asunto y le hicieron exámenes médicos. De confirmase un desgarro, Marcelo Bielsa podría dar de baja a Giorgian y llamar a otro futbolista para que se incorpore lo más rápido posible al combinado nacional.

Cabe destacar que, el volante uruguayo había tenido problemas en la clavícula y hace casi un mes, el Flamengo lo dio de alta, por lo que Bielsa lo convocó en su lista final. Ahora, se esperarán los resultados de los exámenes médicos para determinar el futuro de De Arrascaeta.

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.