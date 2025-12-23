El guiño que dio Sergio Canales y que puso a la expectativa a muchos aficionados de la Liga BBVA MX
Ante los rumores sobre su futuro, el futbolista de Rayados de Monterrey tuvo un gesto particular
Desde que fue a visitar España, comenzaron las especulaciones sobre un regreso de Sergio Canales al Real Betis. De hecho, algunas frases suyas dejaron cierta sensación de que podía darse. No obstante, lejos de eso, ahora el mediapunta confirmó que continuará en la Liga BBVA MX con los Rayados de Monterrey. Eso sí, dejó un guiño algo particular.
Por el momento Sergio Canales no es la tercera baja de Rayados de Monterrey ni mucho menos para el Clausura 2026. Como está estipulado en su contrato, el español continuará al menos hasta que termine el primer semestre de este año y hay posibilidades de una renovación del vínculo que comenzó en julio de 2023.
Sergio Canales se queda en Rayados de Monterrey pero deja un guiño muy particular
“Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien en Monterrey; entonces, hasta ahí estamos”, expresó Canales en diálogo con la prensa española, dejando en claro que seguirá jugando en los Rayados y, de ser así, seguramente cumplirá con su contrato y hasta pueda renovarlo si se mantiene contento en la institución regia. Aunque hubo un guiño particular…
A pesar de dejar en claro que quiere continuar jugando en el equipo dirigido por Domènec Torrent, el mediocentro español también se refirió al Real Betis. “Me emociona el presente y el futuro que hay por delante. Les doy muchas gracias a los béticos por hacerme sentir como en casa”, sostuvo el mediapunta en diálogo con los medios de España.
Los números de Sergio Canales en los Rayados de Monterrey
De acuerdo a la información que otorga el sitio de estadísticas BeSoccer, los números de Sergio Canales en los Rayados de Monterrey son los siguientes:
- Partidos jugados: 104
- Encuentros disputados como titular: 95
- Goles convertidos: 43
- Asistencias aportadas: 21
- Tarjetas recibidas: 8 amarillas y ninguna roja
- Títulos conseguidos: ninguno
Se sabe que Rayados ha vendido jugadores por mucho dinero y quiere armar un plantel más competitivo. La presencia de Canales en el equipo le da ese salto de jerarquía que necesitan los regios. Hay que ver si lo pueden mantener a pesar de los diferentes rumores que circulan.