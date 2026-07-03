ÚLTIMO MOMENTO: Leyenda del futbol se despide del balompié de selecciones tras caer en el Mundial 2026

Siempre hay dos caras en un partido de eliminación directa y a la Croacia de Luka Modric le tocó quedarse con la más amarga de ellas. Tras caer en 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Portugal, el volante balcánico le dice adiós al futbol a nivel selección a sus 40 años después de una brillante carrera en ella.

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Un subcampeonato en Rusia 2018 y un tercer lugar en Qatar 2022, ambos los puede presumir Modric como capitán de un país que tiene menos de cuatro millones de habitantes. Cuatro años después de aquella copa mundial en suelo asiático, el futbol no fue tan benevolente con uno de sus máximos expositores y lo despide en la primera ronda de eliminación directa de Norteamérica 2026.

La misma suerte la correrá tipos como Ivan Perisic a sus 37 años, Andrej Kramaric a sus 35 años y se quedarán jugadores de mil batallas como Mateo Kovacic (32 años) para guiar a tipos como Josko Gvardiol o el arquero sensación; Dominik Livakovic de 31 años.

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza vs Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

