Partidos de MAÑANA viernes 3 de julio de los 16vos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para y los últimos partidos de la ronda de 16vos tendrán lugar este viernes 3 de julio. La jornada comenzará con Australia y Egipto viéndose las caras en el Estadio Dallas. Después, Argentina tratará de mantener su paso perfecto ante Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo. El último invitado entre los mejores 16 equipos será el ganador del duelo entre Colombia y Ghana en Kansas City.

Australia vs Egipto de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Australia y Egipto se enfrentarán en la ronda de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por un boleto a los octavos. El duelo entre los “Socceroos” y los “Faraones” está calendarizado para las 12:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Dallas. Los australianos acabaron la fase de grupos en la segunda posición del Grupo D mientras que los egipcios quedaron segundos del Grupo G.

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Argentina vs Cabo Verde de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina es el campeón defensor y para conseguir el bicampeonato de la Copa del Mundo debe avanzar en los partidos de eliminación directa. El primer rival de Lionel Messi y compañía es Cabo Verde, en los 16vos del Mundial, en el Estadio Miami y el silbatazo inicial está programado para las 4:00 PM. Los argentinos, liderados por Lionel Scalonia, consiguieron nueve puntos en la fase de grupos al vencer a Austria, Jordania y Argelia. Por su parte, los caboverdianos lograron un debut histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al acabar como segundo del Grupo H sobre Uruguay y Arabia Saudita, solo por detrás de España.

#SelecciónMayor El canadiense Drew Fischer dirigirá Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026



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Colombia vs Ghana de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Conmebol busca añadir otro representante a los octavos de final a través de Colombia, pero el combinado sudamericano debe medirse ante Ghana. Los colombianos y los ghaneses se enfrentarán en el Estadio Kansas City a las 7:30 PM, tiempo del centro de México. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó en el primer lugar del Grupo K tras vencer a Congo y a Uzbekistán, así como empatar con Portugal. Por su parte, los “Black Stars” fueron uno de los mejores terceros lugares al acabar la fase de grupos por detrás de Inglaterra y Croacia.

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