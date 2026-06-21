ÚLTIMO MOMENTO: La nueva posición de la Selección Mexicana en el ranking FIFA

Buena semana para la Selección Mexicana de Futbol en plena Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre consiguió su pase a los 16avos de final de la justa veraniega, aseguró el liderato del Grupo A y por si fuera poco, subió tres posiciones en el ranking de la FIFA. Ahora, nuestra escuadra es la número 11 del selecto listado y la mejor posicionada de la Concacaf.

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Tras derrotar en la primera jornada a Sudáfrica y posteriormente sacar las tres unidades contra Corea del Sur en la segunda fecha, la Selección Mexicana avanzó tres posiciones en el ranking FIFA. Antes de la Copa Mundial 2026, los pupilos del 'Vasco' eran número 14 y ahora son la número 11. De hecho, son la tercera mejor del continente americano solo por detrás de la Argentina y del conjunto brasileño.

Ranking FIFA top 15

Argentina Francia España Inglaterra Brasil Marruecos Países Bajos Alemania Portugal Bélgica México Colombia Estados Unidos Italia Croacia

Cabe destacar que, este ranking se va a ir actualizando cada día y las selecciones nacionales van a subir y bajar conforme los resultados que vayan obteniendo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por si fuera poco, los Estados Unidos también avanzaron y ya son décimo terceros del ranking tras sus triunfos ante Paraguay y Australia en la fase de grupos.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.