Vinicius Jr. se burla de Lamine Yamal y lo encara tras El Clásico: “Hablas demasiado, habla ahora” (VIDEO)

Vinícius Jr. y Lamine Yamal protagonizaron un altercado después de terminar el Clásico español donde los dos jugadores estuvieron punto de llegar a los golpes sino es que no intervienen miembros de los dos equipos.

Mazatlán vs América: GOLAZOS en trepidante empate en El Encanto en la Jornada 15 (VIDEO)

Luego del el triunfo del Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu, Vinícius Jr. y Lamine Yamal dejaron en claro que la rivalidad entre ambos clubes va más allá del futbol.

¿Qué se dijeron Vinícius y Lamine Yamal?

Todo inició al culminar del partido, al pitar el árbitro el final, Carvajal se acercó a Lamine Yamal para reclamarle todo lo que había dicho previo al Clásico. En ese momento, Vinícius, aún con la adrenalina a tope, se acercó al joven extremo blaugrana y le lanzó una frase que se volvió viral: “Hablas demasiado, habla ahora”. El brasileño, molesto por las declaraciones previas de Yamal en redes sociales y entrevistas, no dudó en encarar al jugador culé frente a las cámaras y compañeros.

También te puede interesar:

La respuesta de Yamal no se hizo esperar. Con tono desafiante, le contestó: “Ven al túnel, hablemos”, lo que provocó que varios jugadores de ambos equipos intervinieran para evitar que el cruce pasara a mayores y que otros se sumarán a los empujones.

‼️ A fan attempted to invade the pitch during the scuffle but was escorted away quickly. 🚨



Vinicius chased after him in an effort to ensure his teammates safety. 👏 pic.twitter.com/N9HP2xcQ74 — Hater Central (@TheHateCentral) October 26, 2025

¿Cómo Yamal calentó tanto el Clásico español?

La tensión entre ambos ya venía gestándose desde días antes, cuando Yamal publicó un video en redes con frases cargadas de orgullo y barrio, además de una polémica declaración en la que aseguró que en el Madrid “roban, se quejan…”. Estas palabras no cayeron bien en el vestuario del Real Madrid, y Vinícius fue uno de los más afectados.

Durante el partido, Yamal tuvo una actuación discreta, mientras que Vinícius fue protagonista por su intensidad y por el berrinche que hizo al ser sustituido por Rodrygo al minuto 72. El brasileño se fue directo al vestidor gritando y haciendo gestos de desaprobación, aunque luego regresó al banquillo.

La bronca entre ambos jugadores refleja el alto voltaje con el que se vive el Clásico, especialmente en una temporada donde ambos equipos pelean por la cima. El Real Madrid se mantiene líder con 27 puntos, mientras que el Barça queda cinco unidades detrás.

