Uriel Antuna le aprende a Efraín Juárez y descarta que ser eliminados en Concachampions sea presión: ‘PRESIÓN ES LA GENTE QUE PUEDE LLEVAR COMIDA A SU CASA’

Los Pumas de la UNAM fueron eliminados de la Concacaf Champions Cup a manos del San Diego FC de la MLS, por el marcador global adverso en la serie de primera ronda, fracaso que para Uriel Antuna no calificaría como presión, encontrando un mejor concepto para describir la palabra presión.

Para los Pumas, ser cepillado de este torneo que tendría que haber estado en sus objetivos no genera presión, y el refuerzo de los universitarios opinó que para precisar, 'PRESIÓN ES CUANDO LAS PERSONAS NO PUEDEN LLEVAR COMIDA A SU CASA'.

Antuna agregó que en un equipo como es Pumas, siempre es importante ganar y proponer y así será en cualquier cancha y ahora se enfocarán en la Liga MX, ante la derrota en la Concachampions de forma prematura, pues no lograron ir ni a etapa de los Cuartos de Final.

Declaración de Uriel Antuna, recuerda polémicas palabras de Efraín Juárez

Estas palabras de Uriel Antuna evocan las opiniones de Efraín Juárez del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuando descartó tener presión en Pumas, afirmando y enlistando situaciones que sí son presión.

"Esto no es presión, es un privilegio, presión es estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir", dijo Juárez en octubre del año pasado tras empatar contra León y poner en riesgo al menos un lugar en Play In.

Agregó que "presión es que no tengas trabajo y que llegues a tu casa y tengas que alimentar a tres niños y a tu mujer y no tengas trabajo, creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida".

Los siguientes partidos para los Pumas en el torneo Clausura 2026 de Liga MX

Pumas se enfrentará ante el Puebla en partido de la Jornada 6, cuando visiten al Puebla en duelo a celebrarse a las 7:00 PM y que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete.

Para la fecha 7, los Pumas tendrán un partido muy serio ante Monterrey en casa, en tanto que el 27 de febrero cierran ese mes con una visita a Tijuana en lo que corresponde a la Jornada 8, es decir, los siguientes partidos parecen muy complicados para los de Juárez.