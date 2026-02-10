¿Por qué Lamine Yamal jugaría en Puebla, antes de que comience la Copa Mundial de la FIFA?

El delantero español Lamine Yamal junto a todas las estrellas de la Selección ibérica, estarían jugando un amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, duelo que sería ante Chile el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, casa del equipo Puebla.

Te podría interesar: México vs Chile en México ¡Esto es lo que sabemos!

Este martes se encendió la conversación y se volvió viral que España antes del Mundial, tendrá una parada en México para medir fuerzas ante el cuadro de Chile, que por su parte no logró avanzar al Mundial del 2026 en las eliminatorias de la Conmebol.

Desde España llegaron las noticias que dan casi como un hecho ese encuentro amistoso y de preparación, por lo que España se tomará muy enserio el partido ensayando lo que buscará mostrar en la cancha en el Mundial que comienza el 11 de junio, pero que en el caso de los españoles se dará el 15 de junio en Atlanta en contra de Cabo Verde.

Te podría interesar: Peligra el lugar de Santi Gimenez en el Milan, por un jugador que busca el equipo

Por esa razón es que el equipo de Luis de la Fuente, irá con su flamante equipo incluyendo al juvenil Lamine Yamal quien se espera sea una de las grandes estrellas del Mundial. El equipo campeón del mundo en el 2010, tratará de darle toda la seriedad para mostrar desde la fase de grupos su músculo.

Te podría interesar: El ex entrenador de Chivas que ha tomado las riendas del Ajax

España pudo haber tenido amistoso ante México

Destaca que en la información que emerge desde España, sostienen que pudo haber un amistoso de ese tipo en contra de México, pero los días y tiempos no cuadraron, considerando que ese amistoso se tenía en el calendario para el 8 de junio y México debuta el 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica.