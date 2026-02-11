Doblete de Rodrigo Aguirre define el pase de Tigres en la Concacaf Champions Cup
Tras empatar 0 a 0 en su primer encuentro, Tigres y Forge se vuelven a enfrentar hoy martes 10 de febrero de 2026 para buscar su pase a la siguiente ronda.
Tigres no logró hacer daños tan importantes en el primer tiempo, pero en el segundo redoblaron el paso, hubo cambios en la cancha y finalmente derrotaron a Forge de Canadá por 4-1, para ganar en la serie por el mismo marcador y lograr avanzar así a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
Dos goles del debutante Búfalo Aguirre, más una gran definición de Joaquim y otra más de Ángel Aguirre, el equipo felino se llevó la victoria por marcador de 4-1 sobre el equipos canadiense.
Aguirre tuvo la presentación en su nueva cancha: en el Estadio aparecieron timidos silbidos presuntamente por ser el primer juego de Búfalo Aguirre, pero sus goles despertaron las primeras porras en su favor.
Cerraron el juego Ángel Correa y Joaquim para sentenciar el marcador de 4-1 y definitivo.
Llegó el día en el que los Tigres de la UANL, demuestren el músculo, que la casa pesa y que en cada línea hay mejores elementos, cuando se enfrenten ante el FORGE FC de Canadá, en el juego de vuelta de la Concacaf Champions Cup.
En la Ronda 1, y que da los boletos a los Octavos de Final, los Tigres vienen con un empate sin goles en Hamilton, Ontario, Canadá, en donde un clima de cerca de -8 grados dificultó un buen trato del balón y donde casi Nahuel Guzmán sale lesionado.
Ahora tienen la oportunidad de cambiar la historia y hacerse grandes en casa porque un descalabro o resultado desfavorable ante el modesto FORGE, sería un duro golpe.
Tigres llega con la reciente salida de Nico Ibáñez hacia Cruz Azul, en tanto que Rodrigo Aguirre procedente del América recién se unió a sus filas.
Horario y dónde ver Forge vs Tigres 2026
Partido: Tigres vs Forge
Hora: 9:00 PM
Estadio: Volcán. Universitario
¿Quién será el rival del ganador del Tigres vs Forge en la Concachampions 2026?
El equipo de TIgres o Forge, de vencer en esta serie, irían contra el FC Cincinnati o bien O&M FC de Republica Dominicana, que se enfrentan en otra de las llaves.