¡CONFIRMADO! Uros Djurdjevic es nuevo jugador de Rayados

En Monterrey, los movimientos grandes casi siempre responden a una necesidad concreta. Rayados entendió que no podía entrar al próximo torneo con dudas en la punta del ataque, sobre todo después de una salida que cambió el plan de inmediato. La directiva buscó una solución con gol probado en la liga y con perfil de delantero centro, de esos que viven del área y del colmillo.

Uros Djurdjevic llega a Rayados de Monterrey

Uros Djurdjevic es nuevo jugador de Rayados. El serbio nacionalizado montenegrino llega procedente del Atlas y aterriza como el refuerzo que ocupará el espacio que dejó Germán Berterame, quien tomó rumbo al Inter de Miami, donde comparte proyecto con Lionel Messi. La baja obligó a Monterrey a moverse rápido por un “9” que sostuviera el peso ofensivo y evitara que el equipo quedara corto en definición.

Djuka llega con credenciales recientes que explican la apuesta. En el Clausura 2025 se proclamó campeón de goleo con 12 tantos, título que compartió con José "Pantera" Zúñiga y Paulinho. Ese logro tuvo un valor extra, porque se convirtió en el primer campeón de goleo del Atlas en su historia, y además en ese mismo torneo aportó 3 asistencias, muestra de que no se limita a empujarla: también conecta juego cuando el equipo lo necesita.

Su rendimiento también mantuvo solidez en el semestre siguiente. En el Apertura 2025, Djurdjevic firmó 7 goles y entregó 1 asistencia, números que sostienen una tendencia consistente. En total, su etapa con Atlas dejó 49 partidos, 20 goles y 4 asistencias, un registro que lo coloca como un atacante confiable dentro del ecosistema de la Liga MX.

¿Cuánto habría pagado Monterrey por Djurdjevic?

En cuanto a la operación, se maneja que Rayados habría desembolsado alrededor de 4 millones de dólares y que el acuerdo incluye tres años de contrato. Djuka tiene 31 años, una edad que en la posición no asusta si el físico acompaña, porque el oficio suele pesar más que la velocidad pura. En un equipo que genera ocasiones, el reto para él será simple y directo: aparecer donde duele, convertir la primera que tenga y convertirse en la referencia que Monterrey necesita para no extrañar a Berterame.

