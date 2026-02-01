Mientras Rayados sufría con Xolos, así brilló Germán Berterame en su debut con el Inter Miami

Rayados de Monterrey no tuvo una buena tarde en el Estadio BBVA y no logró pasar del empate ante Xolos de Tijuana en la Jornada 4 del Clausura 2026 . Los dirigidos por Domenec Torrent igualaron 2-2 contra el equipo fronterizo y no pudo treparse a los primeros lugares de la tabla general. Mientras tanto, Germán Berterame, su exfigura, tuvo un brillante estreno con la camiseta de Inter Miami.

El delantero mexico-argentino estuvo presente en el banquillo de Las Garzas en el duelo amistoso ante Atlético Nacional de Colombia y le tocó ingresar de forma sorpresiva en el minuto 60 de partido en lugar del histórico delantero uruguayo Luis Suárez. Berterame se mostró enérgico durante sus primeros minutos como jugador de Inter Miami e incluso estuvo cerca de aportar su granito de arena en el marcador.

Berterame debutó con Inter Miami en el duelo ante Atlético Nacional|Crédito: Inter Miami / X

Berterame estuvo cerca de sumar su primera asistencia en Inter Miami

En el minuto 72 y cuando el juego estaba empatado 1-1, Berterame comandó el ataque de los estadounidenses ingresando al área rival mientras dos futbolistas colombianos seguían su recorrido atentamente. Sin embargo, el ex-Rayados decidió descargar el balón hacia Mateo Silvetti, quien se encontraba solo por el sector derecho. Mientras tanto, Germán continuó el recorrido esperando por la devolución del argentino.

Estorbado por la marcación rival, Berterame no recibió el pase de Silvetti y este decidió definir por su cuenta. No obstante, su disparo salió desviado sin destino a portería. Así fue como el futbolista con pasado en Monterrey perdió la oportunidad de sumar su primera asistencia jugando para Inter Miami. Para su suerte y la del equipo, un autogol de Elki Rivero sentenció el partido 2-1 a favor de los de Florida.

🚨Watch: First major involvement from German Berterame who sets up Silvetti but his shot goes wide. So close to scoring the winner. https://t.co/Y8swGvBEFF — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) January 31, 2026

El debut de Berterame a detalle

Según la plataforma SofaScore, Berterame no acumuló disparos al arco desde su ingreso ante Atlético Nacional. Sin embargo, destacó en el armado de juego: una ocasión clave creada, dos pases claves realizados y un 89% de eficacia en pases en campo rival. Además, realizó 18 toques y solamente uno fallido. La plataforma le brindó una valoración general de 6.4 sobre 10, habiendo aprobado en su primera participación con Inter Miami.

El siguiente partido de Inter Miami previo al inicio de la temporada

La pretemporada de Inter Miami sigue en curso y el próximo día 7 de febrero, el equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrentará a Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Este será el anteúltimo compromiso amistoso que jugarán los estadounidenses previo al comienzo de la MLS y Germán Berterame tendrá una nueva oportunidad de brillar vestido de rosa.

