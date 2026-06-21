Uruguay vs Cabo Verde: La HORA EXACTA para ver el juego de la Celeste por el Grupo H del Mundial 2026

La actividad del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa su desarrollo con enfrentamientos determinantes para definir a los equipos que clasificarán a la siguiente ronda.

Tras una primera jornada en la que se registraron únicamente empates y todos los conjuntos sumaron una unidad, el panorama del sector exige la búsqueda de resultados positivos.

La Selección de Uruguay llega a su segundo compromiso tras debutar con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita. En ese primer partido, el equipo sudamericano mantuvo el control del balón durante la mayor parte de los noventa minutos y generó un total de veintidós disparos a la portería rival durante la segunda mitad.

A pesar de registrar una posesión superior al setenta por ciento, no lograron capitalizar sus llegadas al área para llevarse los tres puntos, lo que deja a la escuadra con la obligación de sumar en su siguiente presentación.

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Por su parte, el representativo de Cabo Verde se presenta a este duelo después de obtener un empate 0-0 frente a la Selección de España en el partido que marcó su debut absoluto en una Copa del Mundo. El conjunto africano basó su planteamiento en el orden de su línea defensiva y en siete atajadas de su portero para evitar anotaciones en contra, de esta manera, consiguie

ron cortar los circuitos de ataque del rival y lograron registrar el primer punto de su historia en esta competencia internacional.

En el inicio de la segunda jornada de este mismo grupo, la selección de España venció 5-0 a Arabia Saudita, un marcador que modifica la tabla de posiciones y otorga la cima momentánea a los europeos.

Ante este escenario, Uruguay necesita ganar de forma ineludible su compromiso de hoy frente a Cabo Verde para asegurar uno de los primeros sitios de la clasificación.

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Hora EXACTA Uruguay vs Cabo Verde

El encuentro entre las selecciones de Uruguay y Cabo Verde se disputará este domingo 21 de junio de 2026. El silbatazo inicial está programado exactamente para las 16:00 horas, tiempo del centro de México. El juego se llevará a cabo en el Estadio Miami.

El minuto a minuto de las acciones de este partido lo podrás seguir en vivo y gratis por el sitio web de Azteca Deportes.

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