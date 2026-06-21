Lamine Yamal hizo historia con su primer gol mundialista: a qué edad lo consiguió Messi

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos sigue dando datos históricos dentro del fútbol. Lamine Yamal logró anotar su primer gol mundialista ante la Selección de Arabia Saudita. Corría el minuto 10 cuando Mikel Oyarzabal logró darle una estupenda asistencia a Yamal para que este definiera frente al arco.

Cabe mencionar que el juvenil español anotó su gol a los 18 años y 343 días. Es decir, apenas 14 días menos de los que Lionel Messi anotó su primer gol dentro de una Copa Mundial de la FIFA™. Ya que el astro argentino registraba una edad de 18 años y 357 días.

El futbolista alcanzó un importante registro.|Reuters

El primer gol de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA™

Messi entró a los libros de historia de la competencia el día 16 de junio de 2006 cuando anotó su primer gol ante Serbia y Montenegro. El astro argentino logró entrar como suplente para poder brindar un gol y una asistencia en el contundente triunfo de La Albiceleste por un marcador de 6 a 0.

La asistencia que Messi dejó en Alemania 2006 fue en una excelente combinación entre “La Pulga”, Juan Román Riquelme y Hernán Crespo: el 10 le brindó un excelente pase a Messi para que éste asistiera con un pase al ras de suelo para una excelsa definición de Crespo.

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La tabla de los goles por futbolistas más jóvenes en la justa mundialista

Lamine Yamal logró ubicarse como el séptimo jugador más joven en la historia en anotar un gol dentro del evento mundialista. Siendo Pelé quien sigue ostentando el récord al gol más joven en Suecia 1958 al contar con 17 años y 239 días.

Dentro de la lista siguen otras figuras como Manuel Rosas, Gavi, Michael Owen, Nicolae Kovacs y Dmitri Sychev. Por lo que el reciente gol del jugador español le coloca en una zona de privilegio en la larga historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

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