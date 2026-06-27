Uruguay 0-1 España: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS HOY resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, juego del Grupo H del Mundial 2026; marcador por internet, en directo y en línea

Las Selecciones de España y Uruguay se enfrentan este viernes 26 de junio en un partido que definirá las aspiraciones de ambos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya que una derrota combinada con el resultado del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita podría condicionarlos en sus pase a los Dieciseisavos de Final.

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