Uziel Muñoz gana histórica medalla de plata en lanzamiento de bala y consigue nuevo récord nacional en el Mundial de Atletismo 2025

Este sábado 13 de septiembre del 2025, México ha logrado ganar su primera medalla en el Mundial de Atletismo que se esta disputando en Tokio y ha sido gracias a Uziel Muñoz. El mexicano se ha colgado la medalla de plata luego de tener una participación histórica en lanzamiento de bala.

¡Resultado histórico para México! Uziel Muñoz se cuelga la medalla de plata en impulso de bala 🥈 con una marca de 21.97 m, nuevo récord nacional 🇲🇽 durante el campeonato mundial de atletismo. ¡Actuación espectacular del Mexicano! World Athletics Championship Tokyo 2025 📸… pic.twitter.com/MJe8hrEmpW — Panam Sports (@PanamSports) September 13, 2025

Uziel ha quedado en segundo lugar luego de conseguir una marca de 21.97 metros en su último intento, lo que le dio la medalla de plata y un nuevo récord nacional en México. En primero finalizo Ryan Crouser con un lanzamiento de 22.34 metros.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Mexicano UzielMuñoz avanzó a la Final

VIDEO: El lanzamiento de Uziel Muñoz con el que gana medalla de plata y su festejo

El momento en el que Uziel hace su último lanzamiento y se termina colando en el podio, termina con un efusivo festejo del mexicano que ha logrado superarse con el tiempo y ahora recibe los frutos de todo su entrenamiento haciendo historia para México.

Uziel logró convertirse en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de bala.

Resultados y medallas en lanzamiento de bala masculino

🥇 Ryan Crouser (USA) - 22,34 (SB) 🥈 Uziel Muñoz (MEX) - 21,97 (NR) 🥉 Leonardo Fabbri (ITA) - 21,94

¿Quién es Uziel Muñoz?

Uziel Muñoz, originario de Casas Grandes, Chihuahua, es un atleta mexicano que ha logrado consolidarse en impulso de bala.

Es el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024 con una marca de 20.88 metros.