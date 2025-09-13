deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Uziel Muñoz gana histórica medalla de plata en lanzamiento de bala y consigue nuevo récord nacional en el Mundial de Atletismo 2025

Uziel Muñoz logró ganar medalla de plata en lanzamiento de bala en el Mundial de Atletismo 2025 y consiguió un nuevo récord nacional

Uziel Muñoz lanzamiento de bala
x Panam Sports
Iván Vilchis
Otros Deportes
Compartir

Este sábado 13 de septiembre del 2025, México ha logrado ganar su primera medalla en el Mundial de Atletismo que se esta disputando en Tokio y ha sido gracias a Uziel Muñoz. El mexicano se ha colgado la medalla de plata luego de tener una participación histórica en lanzamiento de bala.

Uziel ha quedado en segundo lugar luego de conseguir una marca de 21.97 metros en su último intento, lo que le dio la medalla de plata y un nuevo récord nacional en México. En primero finalizo Ryan Crouser con un lanzamiento de 22.34 metros.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Mexicano UzielMuñoz avanzó a la Final

VIDEO: El lanzamiento de Uziel Muñoz con el que gana medalla de plata y su festejo

El momento en el que Uziel hace su último lanzamiento y se termina colando en el podio, termina con un efusivo festejo del mexicano que ha logrado superarse con el tiempo y ahora recibe los frutos de todo su entrenamiento haciendo historia para México.

Uziel logró convertirse en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de bala.

Resultados y medallas en lanzamiento de bala masculino

  1. 🥇 Ryan Crouser (USA) - 22,34 (SB)
  2. 🥈 Uziel Muñoz (MEX) - 21,97 (NR)
  3. 🥉 Leonardo Fabbri (ITA) - 21,94

¿Quién es Uziel Muñoz?

Uziel Muñoz, originario de Casas Grandes, Chihuahua, es un atleta mexicano que ha logrado consolidarse en impulso de bala.

Es el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024 con una marca de 20.88 metros.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×