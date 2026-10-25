Quién es Illia Voloshyn, el portero que Real Madrid convocó de emergencia para el Clásico

Real Madrid visitará al Barcelona para disputar una nueva edición del Clásico, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. Sin embargo, en la antesala de este partido, recibió una pésima noticia: Thibaut Courtois fue baja de último momento y su lugar fue ocupado por Illia Voloshyn, un portero desconocido por muchos aficionados.

El belga, que es titular indiscutible en el cuadro merengue, fue baja por un proceso gripal y Voloshyn tomó su lugar en la convocatoria para este domingo 25 de octubre. Sin embargo, detrás de esta oportunidad aparece una historia que comenzó lejos de los grandes estadios y que estuvo marcada por la guerra en Ucrania.

¿Quién es Illia Voloshyn, el portero convocado por Real Madrid?

Voloshyn es un portero ucraniano de 19 años, nacido el 15 de enero de 2007 en Novomoskovsk. Actualmente pertenece al Real Madrid C, donde utiliza el dorsal 13, y también ha representado a su país con la Selección Sub-20.

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Uno de sus rasgos más llamativos es que supera los dos metros de altura. Aunque su físico destaca de inmediato, durante su etapa formativa también llamó la atención por su elasticidad y su facilidad para jugar con los pies, cualidades que ayudaron a impulsar su carrera en España.

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Illia Voloshyn huyó de la guerra en Ucrania cuando tenía 15 años

El joven llegó a España el 25 de abril de 2022, cuando tenía apenas 15 años. Salió de la zona de Dnipro con ayuda de un tutor ucraniano, mientras su madre permanecía en su país. Su destino fue Novelda, una localidad de Alicante donde pudo continuar con su formación futbolística.

Sin conocer el idioma, encontró una oportunidad en el Novelda Unión. Allí jugaba con el Juvenil B y también entrenaba con el primer equipo. El futbol se convirtió en una parte fundamental de su adaptación y le permitió comenzar un recorrido que, poco después, lo acercaría al Madrid.

¿Cómo llegó Illia Voloshyn a la cantera del Real Madrid?

Su siguiente paso fue el Rayo Majadahonda, después de que Roman Zozulya ayudara a conseguirle una prueba. El guardameta convenció al club y necesitó poco tiempo para despertar el interés de los ojeadores madridistas.

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En febrero de 2024, su agencia anunció el fichaje por el Real Madrid. Desde entonces avanzó por las categorías juveniles hasta llegar al equipo C. Su ficha oficial también registra los títulos de UEFA Youth League, Copa de Campeones y Copa Intercontinental Sub-20 de 2026.

Voloshyn ya tuvo minutos con el primer equipo del Real Madrid

Aunque su convocatoria para el Clásico representa una nueva oportunidad, Voloshyn ya había participado con el primer equipo. Fue el 16 de agosto de 2026, durante el amistoso de pretemporada contra el Schalke 04, cuando ingresó en el minuto 87 para reemplazar a su compatriota Andriy Lunin.

Ahora vuelve a acompañarlo en una cita de máxima exigencia. Lunin aparece como la principal opción para ocupar la portería ante Barcelona, mientras el joven canterano llega para ampliar las alternativas disponibles tras el anuncio sobre Courtois. Su presencia en la convocatoria, por lo tanto, no significa que tenga asegurada la titularidad.