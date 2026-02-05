Vancouver FC vs Cruz Azul: Alineaciones oficiales de la Primera Ronda de la Concachampions 2026

Este miércoles 4 de febrero de 2026, Cruz Azul pone en marcha la defensa de su título en la Concacaf Champions Cup 2026 con una exigente visita a Vancouver FC, en el duelo de Ida de la Primera Ronda. Más allá del contexto internacional, la atención está puesta en las alineaciones que presentarán ambos equipos para abrir la serie.

El encuentro se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Willoughby Stadium at Langley Events Centre, escenario donde La Máquina buscará imponer su jerarquía desde el arranque, mientras que el conjunto canadiense intentará aprovechar la localía con su mejor once disponible.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul tiene nuevo delantero para el Clausura 2026

Para este compromiso, el cuerpo técnico celeste alinea a su cuadro titular, combinando experiencia y ritmo competitivo, consciente de la importancia de salir con ventaja como visitante. Del otro lado, Vancouver FC apunta a un planteamiento sólido, con una alineación equilibrada que le permita competir de tú a tú ante el campeón vigente.

La serie se definirá el jueves 12 de febrero, cuando Cruz Azul reciba a Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, duelo en el que quedará definido el boleto a los octavos de final. El ganador se enfrentará posteriormente al vencedor del cruce entre Rayados de Monterrey y Xelajú.

Te puede interesar: Vancouver FC vs Cruz Azul: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, hoy miércoles 4 de febrero; marcador online

Alineación Vancouver FC

Callum Irving, Paris Gee, Morey Doner, Matteo Campagne, Damiano Pecile, Thierno Bah, Luis Toomey, Tyler Crawford, Marcello Polisi y Tom Field.

Alineación Cruz Azul

Ochoa, Ditta, Lira, Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela, Fernández, Rotondi, Morales y Piovi.