Figura de la Selección Mexicana abre la puerta a un posible RETIRO profesional: “Son muchas emociones”

Este domingo 6 de junio del 2026, una figura de la Selección Mexicana dejó en claro en conferencia de prensa, luego de terminar el partido de México vs Inglaterra, que podría tener un retiro profesional.

La figura que dio esas declaraciones fue el entrenador Javier Aguirre. Durante su conferencia post partido dejó en claro que podría anunciar su retiro de las canchas pero primero necesita tomarse un tiempo para estar con su familia y tomar una buena decisión.

"Necesito un par de días, estar con los mios. Con los otros mios y a partir de ahí tomar una buena decisión. Soy un hombre mayor, son muchos partidos de Copa del Mundo, son muchas emociones, altibajos, no lo sé. Ahorita mismo no lo sé. Si se con certeza que es mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Eso sí que lo se porque hay que hacerse a un lado para que vengan los buenos que son Rafa y su grupo."

Por el momento, Javier explicó que se tomará un tiempo para decidir si continúa con su carrera, dejó claro que lo único que sabe con certeza es que fue su último partido como entrenador de la Selección Mexicana, por lo que cierra su etapa con el equipo.

Los números de Javier Aguirre como entrenador

Hasta este domingo 5 de julio del 2026, Javier Aguirre registra los siguientes números.

Partidos dirigidos: 916



Victorias: 380

Empates: 237

Derrotas: 299

En su tercera etapa con la Selección Mexicana registra, 34 partidos con 21 victorias, 8 empates y 5 derrotas.

