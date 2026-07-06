Figura de la Selección Mexicana abre la puerta a un posible RETIRO profesional: “Son muchas emociones”
Tras la derrota de México vs Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, una figura clave de la Selección Mexicana reveló que podría retirarse
Este domingo 6 de junio del 2026, una figura de la Selección Mexicana dejó en claro en conferencia de prensa, luego de terminar el partido de México vs Inglaterra, que podría tener un retiro profesional.
La figura que dio esas declaraciones fue el entrenador Javier Aguirre. Durante su conferencia post partido dejó en claro que podría anunciar su retiro de las canchas pero primero necesita tomarse un tiempo para estar con su familia y tomar una buena decisión.
"Necesito un par de días, estar con los mios. Con los otros mios y a partir de ahí tomar una buena decisión. Soy un hombre mayor, son muchos partidos de Copa del Mundo, son muchas emociones, altibajos, no lo sé. Ahorita mismo no lo sé. Si se con certeza que es mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Eso sí que lo se porque hay que hacerse a un lado para que vengan los buenos que son Rafa y su grupo."
Por el momento, Javier explicó que se tomará un tiempo para decidir si continúa con su carrera, dejó claro que lo único que sabe con certeza es que fue su último partido como entrenador de la Selección Mexicana, por lo que cierra su etapa con el equipo.
Me despido de la selección 👋🇲🇽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca pic.twitter.com/r6ggWrkU6c— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026
Los números de Javier Aguirre como entrenador
Hasta este domingo 5 de julio del 2026, Javier Aguirre registra los siguientes números.
Partidos dirigidos: 916
- Victorias: 380
- Empates: 237
- Derrotas: 299
En su tercera etapa con la Selección Mexicana registra, 34 partidos con 21 victorias, 8 empates y 5 derrotas.