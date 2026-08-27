Javier Modi, nutricionista: “Este es el hábito que recomendaría a cualquier persona para envejecer mejor”

El paso del tiempo provoca distintos cambios en el organismo. La pérdida de masa muscular, la disminución de la fuerza y ciertas alteraciones en la memoria son algunas de las consecuencias que pueden aparecer con el envejecimiento. Sin embargo, existen hábitos que ayudan a retrasar este deterioro y permiten conservar la autonomía durante más años.

Javier Modi, nutricionista y divulgador especializado en salud, reveló cuál sería su principal recomendación para las personas que buscan llegar en mejores condiciones a la vejez. Se trata de una práctica que puede beneficiar al cuerpo y, al mismo tiempo, proteger funciones importantes del cerebro.

Este es el hábito que recomienda Javier Modi para envejecer mejor

El hábito elegido por Javier Modi es el entrenamiento de fuerza. El especialista considera que esta actividad debería tener una mayor presencia en la vida de las personas mayores de 50 y 60 años debido a sus beneficios físicos y cognitivos.

El entrenamiento de fuerza mejora la movilidad

De acuerdo con el nutricionista, “el entrenamiento de fuerza debería ser una de las primeras recomendaciones médicas”. Su argumento es que el trabajo muscular genera estímulos que pueden favorecer la plasticidad cerebral y ayudar a conservar la memoria.

Modi resumió la relación entre el cuerpo y la mente al señalar que “estás enviando una señal a tu cerebro para que se mantenga joven”. Por ese motivo, recomienda realizar ejercicios de fuerza de manera regular, acompañados por actividad aeróbica y una alimentación equilibrada. En personas con enfermedades, lesiones o poca experiencia, la rutina debe comenzar bajo supervisión profesional.

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Por qué el ejercicio es importante para envejecer mejor

La actividad física es una de las herramientas más importantes para prevenir la pérdida de capacidad funcional. Mantenerse activo ayuda a conservar la movilidad, mejorar el equilibrio y realizar con menor dificultad acciones cotidianas como caminar, levantarse de una silla o subir escaleras.

Una revisión publicada en The Lancet Healthy Longevity analizó 105 estudios con 7 mil 759 adultos mayores. Los resultados señalaron que el ejercicio produjo mejoras en la función física, la fuerza, el equilibrio y la independencia de los participantes.

El entrenamiento de fuerza es esencial para la salud física y mental

Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos mayores combinen actividad aeróbica con ejercicios de fortalecimiento muscular. También aconseja reducir el tiempo sedentario y adaptar cada rutina a las capacidades de la persona.

La relación que existe entre el ejercicio y la memoria

El hipocampo es una zona del cerebro relacionada con el aprendizaje y la memoria. Su volumen puede disminuir con el paso de los años, motivo por el que diferentes investigaciones analizaron si el ejercicio podría retrasar ese proceso.

Un ensayo clínico realizado con 120 adultos mayores encontró que un programa de ejercicio aeróbico aumentó aproximadamente un 2% el volumen del hipocampo anterior. Los participantes también presentaron mejoras en la memoria espacial.

Esta investigación utilizó principalmente caminatas, por lo que el resultado no debe atribuirse exclusivamente al trabajo con pesas. No obstante, estudios más recientes encontraron que otras modalidades de entrenamiento también pueden favorecer determinadas funciones cognitivas.