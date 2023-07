Veljko Paunović “No hay excusas… Mañana es todo o nada”.

Luego de perder en la primera fecha de la Leagues Cup frente al Cincinnati, las Chivas no tienen margen de error ante el Sporting Kansas City y Veljko Paunović se siente confiado de que su equipo pueda conseguir la victoria para avanzar a la siguiente fase.

“Mañana es todo o nada, no hay excusas, tenemos que ganar y ellos también, sabemos que van a plantear un partido desafiante, que nos van a proponer su manera de cómo ganar este juego, hay varios escenarios y nosotros también usaremos nuestras fortalezas, estamos listos, estoy muy confiado para el partido de mañana”, mencionó Paunović en conferencia.

Sin Pulido no se hacen débiles

El técnico de las Chivas se tomó el tiempo para hablar del delantero mexicano, Alan Pulido, aunque no estará en el partido sabe que no deben confiarse dado a que el Kansas City cuenta con una plantilla muy basta para suplir cualquier ausencia.

“Es un jugador de nuestro rival que en este momento nosotros no tenemos que considerar porque no va a estar, pero ellos tienen a sus jugadores, el que vaya a suplirlo también nos puede complicar la vida así que no hay ninguna relajación, no intenten debilitarlos, sea quien sea el delantero que tengan enfrente, nosotros somos un equipo fuerte y mañana vamos a ganar”, aseguró Paunović.

Chivas saldrá a imponer

El estratega rojiblanco sabe que enfrente se encontrará con un rival peligroso que necesita la victoria para avanzar a los dieciseisavos de final, por lo que no será nada fácil para las Chivas, sin embargo, Paunović sabe que las fortalezas de su equipo harán la diferencia para conseguir el triunfo.

“Los dos equipos nos gusta tener el balón, yo creo que somos un equipo que sabe defender bien y si no somos capaces de tener la posesión más tiempo que nuestro rival lo haremos al revés, buscaremos otra alternativa para ser competitivos, esa va a ser una de las primeras batallas que los dos equipos vamos a tratar lograr”, aseguró el entrenador de las Chivas.

Los “rojiblancos” se jugarán su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup el día de mañana ante el Sporting Kansas City, para seguir toda la información del torneo mantente informado en las plataformas digitales de Azteca Deportes.