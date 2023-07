El mensaje de Alexis Vega antes de jugarse la calificación en Kansas

Luego de haber caído 3-1 frente a Cincinnati en su primer partido dentro de la Leagues Cup, las Chivas se preparan para enfrentar al Sporting Kansas City, en su segundo y último encuentro de fase de grupos. Conscientes de la necesidad de ganar que tienen ambos equipos para avanzar a la siguiente ronda, Alexis Vega reconoció que espera un choque cerrado, sin embargo, confía en que puedan salir airosos y calificar como lo han hecho los otros tres equipos “grandes” del futbol mexicano.

“Un partido que sabemos que es matar o morir, vamos a estar los dos equipos, yo creo que muy cerrados. Cuando tengamos la oportunidad de atacar y proponer lo vamos a hacer de la mejor manera”, declaró Vega en conferencia de prensa.

Asimismo, el seleccionado nacional en el Mundial de Qatar 2022, quien viene regresando de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde el pasado mes de abril, no tiene problema en asumir el rol de “líder” en el conjunto rojiblanco.

“Sé lo que tengo que hacer mañana en el terreno de juego. Si bien o mal, estoy apenas tomando ese ritmo que necesito, sé todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que sacrificar para sacar el resultado. Estoy con toda la confianza que puedo marcar la diferencia en una jugada, que puedo ayudar a dar una asistencia para que el equipo pueda ganar, pero eso no se habla, se demuestra dentro de la cancha. Voy a dar todo de mí para poder apoyar, sacar el resultado y estar en la siguiente ronda junto a todo mi equipo”, mencionó.

Los elogios de Alexis Vega para Veljko Paunovic

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su relación con el director técnico del equipo tapatío, el serbio Veljko Paunovic, Alexis Vega señaló que el aporte del estratega, ha ido más allá del terreno de juego.

“Me ha hecho bastante bien desde que ha llegado “Pauno”, todo su cuerpo técnico, a veces con 20-21 años, tomé decisiones que quizá me llevaron por un mal camino, pero yo creo que de los errores se aprende. “Pauno” desde que llegó, yo a veces tenía por ahí, llegaba tarde a las charlas, llegaba tarde a la comida y son pequeños detalles que “Pauno” me ayudó a cambiar. Él me puso ese rol de ser líder, de dar un buen ejemplo a los jóvenes, pero sigo trabajando, ahora me siento más maduro en ese tema, estoy tranquilo y después, con ese rol, tengo muchas responsabilidades en el equipo”, expresó.

“Ahora también con las lesiones que he tenido, he madurado mucho más, he visto que lo más importante es mi carrera, así que tengo que fortalecer bien mis rodillas, cuidarme la alimentación, descansar bien y son cosas que también me he puesto a pensar junto a mi esposa, que no puedo dejar pasar más tiempo. Tengo que ser lo más profesional posible y estoy seguro que con esos hábitos voy a crecer mucho más como persona, como jugador y voy a sacar la mejor versión de mí”, sentenció el atacante, quien se perfila para salir como titular en el duelo de este lunes 31 de julio frente al Sporting Kansas City.

