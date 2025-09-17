¡UNA LOCURA! Venden tarjeta de Lionel Messi en cifra récord en el mercado

En una nueva demostración del auge del coleccionismo deportivo, una tarjeta de novato de Lionel Messi se vendió por la cifra récord de 1.5 millones de dólares, convirtiéndose en la tarjeta de fútbol más cara jamás comercializada.

¿De qué temporada es la tarjeta de Messi vendida en 1.5 millones de dólares?

El ejemplar en cuestión corresponde a la edición Mega Cracks 2004-05, una pieza icónica que muestra a Messi en sus primeros años con el Barcelona y que había despertado un creciente interés entre coleccionistas durante las últimas semanas. La tarjeta fue calificada con la nota PSA 10, factor clave que elevó su valor en el mercado privado donde se concretó.

La operación se realizó en una venta privada gestionada a través de la red de ventas privadas de Fanatics Collect, con la intermediación de plataformas especializadas que representan a compradores y vendedores de alto perfil en el mercado de memorabilia. Fuentes señalan que la transacción fue facilitada por una plataforma de ventas privadas de lujo que ha ganado protagonismo en operaciones de este tipo.

Nueva marca histórica en tarjetas de futbol

Con este monto, la tarjeta de Messi supera registros previos: la cifra sobrepasa la venta que históricamente ostentaba la tarjeta de Pelé de 1958, la cual había alcanzado alrededor de 1.33 millones de dólares en una venta privada en 2022. El hito refleja no solo la fuerza de la figura deportiva de Messi, sino también el interés crecientemente institucionalizado por las piezas raras del fútbol en un mercado que hasta hace pocos años estaba dominado por el coleccionismo de béisbol y baloncesto.

Analistas del sector indican que la serie de ventas millonarias recientes por ejemplares de Messi, tanto en subastas públicas como en tratos privados, alimenta una nueva narrativa en la que los ítems de fútbol pueden alcanzar valores comparables a los de las grandes estrellas del deporte estadounidense. Para los expertos, la combinación de la leyenda deportiva, la escasez de ejemplares en perfecto estado y la profesionalización de las ventas privadas explica el repunte. La venta deja un nuevo jalón histórico en el coleccionismo futbolístico y vuelve a poner a Messi en titulares, esta vez fuera de las canchas y en el mercado global de inversiones en objetos deportivos.

