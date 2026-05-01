Vendía naranjas en su país, lleva 10 goles con Cruz Azul y HOY es la esperanza goleadora de La Máquina en la Liguilla del Clausura 2026

La delantera nigeriana Uchenna Kanu se ha convertido en una de las futbolistas con mayor impacto en la Liga BBVA MX Femenil, construyendo una carrera marcada por la perseverancia, el alto rendimiento y un recorrido internacional que la llevó de las calles de Nigeria al futbol profesional al continente americano.

Nacida el 20 de junio de 1997 en el estado de Abia, Nigeria, Uchenna Grace Kanu creció en la ciudad de Aba, donde desde pequeña enfrentó dificultades económicas junto a su familia. Durante su infancia, ayudó en el sustento del hogar vendiendo naranjas, agua y refrescos en mercados y calles de su ciudad, una etapa que formó parte importante de su desarrollo personal.

Sus primeros pasos en el deporte llegaron precisamente en las calles de país, donde jugaba junto a niños de su comunidad, una experiencia que fortaleció aspectos clave de su juego como la técnica individual y el contacto físico. Su talento comenzó a llamar la atención rápidamente y eso le abrió las puertas de las selecciones juveniles de Nigeria.

Kanu fue convocada por la selección de Nigeria para disputar las Copas del Mundo Sub-17 y Sub-20 en 2014, una vitrina internacional que marcó un punto de inflexión en su carrera. A partir de esas actuaciones, consiguió una beca deportiva para continuar su formación académica y futbolística en Estados Unidos.

Su destino fue la Southeastern University, en Florida, donde jugó para las Southeastern Fire dentro de la NAIA. Ahí construyó una etapa histórica al convertirse en la máxima goleadora del circuito universitario con 157 anotaciones, además de completar sus estudios en Gestión Deportiva.

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La primera mujer africana en jugar en la Liga BBVA MX Femenil

Tras su paso por el futbol universitario, Kanu dio el salto al profesionalismo y llegó a México en 2022 para integrarse a Tigres Femenil, donde hizo historia al convertirse en la primera futbolista africana en jugar en la Liga MX Femenil.

Durante su etapa con Tigres, la atacante nigeriana se consolidó como una pieza importante en ofensiva, lo que generó interés desde el extranjero. En febrero de 2023 fue transferida al Racing Louisville FC de Estados Unidos, en una operación cercana a los 150 mil dólares, cifra que en ese momento representó una venta récord para la Liga MX Femenil.

Ese mismo año también formó parte de la selección de Nigeria en la 2023 Copa Mundal de la FIFA Femenil.

Para el Clausura 2026, Kanu regresó al futbol mexicano como refuerzo de Cruz Azul Femenil, iniciando su segunda etapa en la Liga MX Femenil. Desde su llegada, la delantera se convirtió en una de las principales referentes ofensivas del equipo.

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EL COBRO 🎯

EL FESTEJO 🔥



Uche nos dio el dramático empate 🙌 pic.twitter.com/QJXrRFO53B — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) April 30, 2026

La esperanza goleadora de La Máquina

En la fase regular del Clausura 2026, la atacante registró 10 goles, ubicándose como la cuarta mejor goleadora del torneo. Entre sus actuaciones más destacadas aparecen tripletes frente a Atlas Femenil y Toluca Femenil, resultados que fueron determinantes para la clasificación de Cruz Azul a la Liguilla.

Su más reciente aparición importante llegó el 29 de abril de 2026, durante la ida de los Cuartos de Final ante Monterrey Femenil, disputada en Cuernavaca, donde marcó desde el punto penal al minuto 90 para sellar el empate 1-1 y mantener abierta la eliminatoria. La vulelta de los cuartos de final se jugará mañana sábado 2 de mayo, desde la cancha del Gigante de Acero en punto de las 18:00 horas (hora del centro de México).

Kanu también desarrolla proyectos sociales fuera de la cancha, la futbolista cuenta con una fundación y publicó un libro en el que relata su historia personal y profesional. Los ingresos generados por ambas iniciativas están dirigidos a apoyar a niñas de escasos recursos, con el objetivo de facilitar su acceso a la educación y al deporte como herramientas de desarrollo.