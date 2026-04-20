Fórmula 1 rinde sutil, pero emotivo homenaje a Checo Pérez durante el parón de abril

Han pasado algunas semanas desde el último Gran Premio de Japón, lo cual sugiere la mitad del “periodo vacacional obligatorio” que tanto Checo Pérez como el resto de los pilotos de la Fórmula 1 llevan debido a la cancelación de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita.

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Restan algunos días para que se lleve a cabo el siguiente Gran Premio de Miami, y mientras la espera es larga, la Fórmula 1 tomó la decisión de rendir un pequeño, sutil y, a su vez, emotivo homenaje a Checo Pérez, quien hoy en día forma parte de la escudería Cadillac, la cual está haciendo su debut en la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuál fue el homenaje de la Fórmula 1 a Checo Pérez?

Fue hace unos días cuando la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un video en donde resalta la labor que Cadillac ha tenido en este inicio de temporada, pues si bien no ha sumado puntos, la escudería ha tenido la capacidad de terminar las carreras a diferencia de otros monoplazas.

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Three races complete ✅



Cadillac's debut season has got underway, and Valtteri Bottas can not wait to get back racing in Miami! 💪#F1 pic.twitter.com/kwUrI87zlf — Formula 1 (@F1) April 12, 2026

Es precisamente aquí en donde se realizó un pequeño homenaje a la labor de Checo Pérez, pues fue el primero en aparecer gracias a la decisión de la Fórmula 1 en torno a colocar las palabras de su ingeniero tras cruzar la meta en la primera carrera del calendario, misma que fue el GP de Australia.

Con ello, Checo demuestra la importancia que su nombre tiene en la Fórmula 1 no solo a nivel comercial, sino también deportivo. Por tal motivo, espera que el siguiente GP de Miami, a disputarse el 3 de mayo, sea el primero en el que pueda sumar unidades para su nueva escudería.

¿Cuántas temporadas lleva Checo Pérez en la Fórmula 1?

Contando la actual, Checo Pérez puede presumir un total de 15 temporadas formando parte de la máxima categoría del automovilismo profesional, números que lo convierten en uno de los pilotos más experimentados de la parrilla actual junto a otros elementos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.