Estos son los juegos de la MLB que se disputarán HOY lunes 20 de abril

Una nueva semana ha comenzado y, con ello, la oportunidad para que los amantes del béisbol disfruten de una jornada más llena de intensidad y dinamismo en el diamante. Ante ello, aquí conocerás los juegos de la MLB que se disputarán a lo largo de hoy lunes 20 de abril.

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La temporada 2026 de la MLB sigue su curso y, para este lunes 20 de abril, serán 10 los juegos que se disputarán, Si vives al interior de la República y eres amante de las Grandes Ligas, entonces es preciso que conozcas los horarios de cada uno de estos compromisos. ¿Estás listo?

¿Qué juegos de la MLB se disputarán hoy lunes 20 de abril?

Red Sox vs Tigers | 9:10 horas.

Guardians vs Astros | 16:10 horas.

Marlins vs Cardenales | 16:40 horas.

Rays vs Reds | 16:40 horas.

Nationals vs Braves | 16:45 horas.

Royals vs Orioles | 17:40 horas.

5 RBI day so far for Story 🔥 pic.twitter.com/JM4xfdDoDj — Red Sox (@RedSox) April 15, 2026

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Cubs vs Phillies | 17:40 horas.

Rockies vs Dodgers | 18:40 horas.

Angels vs Blue Jays | 19:38 horas.

Mariners vs Athletics | 19:40 horas.

¿Qué jugadores mexicanos forman parte de la temporada 2026 de la MLB?

La temporada 2026 de la MLB contará con una importante representación mexicana al sumar más de 20 beisbolistas nacionales o con raíces aztecas, lo cual habla del potencial que esta disciplina ha tenido en México en, al menos, las más recientes campañas en el “Rey del Deporte”.

Dentro de estos destacan algunas figuras que ya se han consagrado en el diamante como lo son Alejandro Kirk, quien estuvo cerca de ganar la última Serie Mundial, así como Randy Arozarena, Ramón Urías, Isaac Paredes, Jarren Durán y Andrés Muñoz, solo por citar algunos ejemplos.