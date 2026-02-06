Ceremonia de inauguración Milano-Cortina 2026: Ver EN VIVO y GRATIS los detalles de la Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno; online y por internet

Este viernes 6 de febrero del 2026, es la Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y se podrá ver a todos los países participando desfilando con sus abanderados.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se llevará a cabo en el Estadio San Siro de Milán, Italia. Estadio de máxima categoría, según la UEFA, con 4 estrellas de 4, siendo uno de los estadios más importantes de toda Europa.

En el caso de México, los abanderados para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 son la esquiadora alpina Sarah Schleper y el patinador artístico Donovan Carrillo, quienes repiten en este rol como lo hicieron en Beijing 2022.

San Siro Olympic Stadium is ready. The city of Milano is ready. We are ready.



HERE WE GO.



The Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympic Games, the world's greatest show!#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/cE6m6XTwyK — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026

Horario de inicio de la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026

La hora en la que inicia la Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 es en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el minuto a minuto en vivo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El minuto a minuto de la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 lo podrás seguir EN VIVO y GRATIS por la página web y la app de TV Azteca Deportes.